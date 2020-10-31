İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl? İşte son bilgiler
Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu gelişmenin basında duyulmasının ardından İkbal Gürpınar'ın kim olduğu, özel yaşamı merak konusu oldu. Öte yandan İkbal Güürpınar'ın sağlık durumu da araştırılıyor. Peki, İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Bir zamanlar sunuculuğunu üstlendiği programlarla hatırlanan İkbal Gürpınar, basına yansıyan haberlerin ardından araştırılan isimlerden oldu. İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz." dedi.
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İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?
İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale’de dünyaya geldi. Alper İhsan ve Mehmet Efe isimli iki evlat annesi.
Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Lisesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Liseyi dışarıdan bitirdiği için birçok kadına okuma şevki aşılayıp, binlerce kişinin dışarıdan okumasına vesile oldu. Sunuculuğa 1992 yılında Polis Radyosu’nda başladı. 1994 TRT’de başlayan televizyon hayatı boyunca bir çok projeye imza attı. 2007’den 2015’e kadar KANAL 7’de İkballe Diyar Diyar ve Kabe Yollarında gibi hafızalara kazınan programları sundu.
Okan Üniversitesi & Lhr Danışmanlık ‘tan 360 yaşam koçluğu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mediatörlük, Ortadoğu Amme İdaresi’nden de ithalat-ihracat elemanı sertifikalarına sahip oldu. Son iki yıldır Keçiören Belediyesi Ramazan Programlarını çeşitli televizyonlarda sunmakta. Kitapları, şiir, masal albümleri, sanatçı dostlarıyla yaptığı düetlerle milyonlarca kişiye ulaşmaya devam etmekte, bireysel koçluk ve mediatörlük yapmakta. Şiir okumak,dünyayı gezmek,rafting-zipline-yamaç paraşütü yapmak,amatör kaptanlık, dalgıçlık hobileri arasında.