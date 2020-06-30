İhtiyaç kredisi sorgulama ekranı: Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

İhtiyaç kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyorlar. Koronavirüsle mücadele sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya konulan bireysel temel ihtiyaç destek kredisi kamu bankaları tarafından veriliyor. İşte Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisi sorgulama ekranı…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Kamu bankaları tarafından ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi işlemleri bankalar tarafından belirtilen tarihlerde alındı. Başvurularını online olarak gerçekleştiren vatandaşlar sorgulama işlemlerini de yine bankaların internet sitelerinden yapabiliyorlar.
2
Abone Ol
Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.