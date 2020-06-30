İhtiyaç kredisi sorgulama ekranı: Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Kamu bankaları tarafından ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi işlemleri bankalar tarafından belirtilen tarihlerde alındı. Başvurularını online olarak gerçekleştiren vatandaşlar sorgulama işlemlerini de yine bankaların internet sitelerinden yapabiliyorlar.