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Ekonomi
Haber GiriÅŸ: 19 MayÄ±s 2020 - 11:46,

Ä°htiyaç kredisi baÅŸvuru Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank Halkbank! Kredi baÅŸvuru sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±!

Pek Ã§ok kiÅŸinin temel ihtiyaÃ§ kredisi olarak bildiÄŸi Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank, Halkbank 10 bin lira ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurusu iÃ§in mÃ¼racaatlar kabul ediliyor. Åžu ana kadar binlerce kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu Halkbank, VakÄ±fbank, Ziraat BankasÄ± ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± ise yine birkaÃ§ kolay adÄ±m ile sorgulanabiliyor. Ä°ÅŸte, Halkbank, VakÄ±fbank, Ziraat BankasÄ± kredi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ± ve ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurusu yapmak isteyen vatandaÅŸlar iÃ§in bazÄ± detaylar

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Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank, Halkbank bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurusu devam ediyor. 10 bin lira bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru iÅŸlemini tamamlayan pek Ã§ok kiÅŸi, bu kez kredi sorgulama iÅŸlemi iÃ§in bir kez daha sisteme giriÅŸ yapÄ±yor. Ä°ntenet Ã¼zerinden sorgulanabilen Halkbank VakÄ±fbank Ziraat BankasÄ± kredi baÅŸvurusu sorgulama iÅŸlemi, kolay adÄ±mlarla tamamlanabiliyor. Peki, Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank, Halkbank bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

BÄ°REYSEL TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SONUÃ‡LARI SORGULAMA

BaÅŸvuru sorgulama ve baÅŸvuru yapma ekranÄ± iÃ§in bu ve sonraki sayfayÄ± kullanabilirsiniz.

ZÄ°RAAT BANKASI DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SORGULAMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Halkbank baÅŸvurularÄ±nÄ± sorgulamak iÃ§in Halkbank Mobil Åžubesine giriÅŸ yaparak; Krediler >Yeni Kredi BaÅŸvurusu ve Sorgulama >BaÅŸvurularÄ±m> OnaylÄ± Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi adÄ±mlarÄ±nÄ± izlemek yeterli olacak.

BaÅŸvuru iÃ§in lÃ¼tfen sonraki sayfaya geÃ§iniz.

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Temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in baÅŸvurular aÅŸaÄŸÄ±daki ekranlar Ã¼zerinden yapÄ±lacak;

VAKIFBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

ZÄ°RAAT BANKASI DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Â HALKBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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Ã–DEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAÅžLIYOR

BaÅŸvuru tarihine gÃ¶re Ã¶deme takvimi de kolaylÄ±kla belirleniyor. BaÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nden tam 6 ay sonrasÄ± seÃ§ilerek Ã¶demeler yapÄ±labiliyor. Nisan ayÄ±nda baÅŸvuranlar KasÄ±mâ€™da, MayÄ±s ayÄ±nda baÅŸvuranlar ise AralÄ±k ayÄ±nda ilk taksitlerini Ã¶deyecek.

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FAÄ°Z ORANI

Temel ihtiyaÃ§ kredisinde faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis Ã¼creti olarak da 50 lira alÄ±nacak. Efektif yÄ±llÄ±k faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 7.5665 oldu.

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6 AY GERÄ° Ã–DEMESÄ°Z, 30 AY Ã–DEME OLACAK

Kredinin kullandÄ±rÄ±lma ÅŸartlarÄ± ise oldukÃ§a uygun. 6 ay geri Ã¶demesiz olarak kredi hesaplara geÃ§iliyor. 6 aydan sonra ise Ã¶demeler baÅŸlÄ±yor.

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