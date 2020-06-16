İhtiyaç kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Temel ihtiyaç destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sorgulama ekranlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuyor. Destek kredisi başvurularını vatandaşlar online olarak tamamladılar. Peki ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama nereden yapılır?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.