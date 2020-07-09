İhtiyaç kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvuruları

İhtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında kamu bankaları tarafından hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Başvurularını online olarka yapan vatandaşlar sorgulama ekranlarına da yoğun ilgi gösteriyorlar. işte detaylar…
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Destek kredisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirler kapsamında kamu bankaları tarafından veriliyor. Kamu bankaları, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başvuruları sona erdi. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabildiler. Sorgulama yine online olarak yapılıyor.
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Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.