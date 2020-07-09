İhtiyaç kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvuruları

Destek kredisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirler kapsamında kamu bankaları tarafından veriliyor. Kamu bankaları, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başvuruları sona erdi. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabildiler. Sorgulama yine online olarak yapılıyor.