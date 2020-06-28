İhtiyaç kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvuru sonuçları

İhtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuruları belirtilen tarihler aralığında alındı. Kamu bankaları tarafından ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi işlemlerini tamamlayan vatandaşlar sorgulama ekranlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte destek kredisi başvuru sorgulama ile ilgili bilgiler…
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Destek kredisi, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan krediler arasında bulunuyor. Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi kamu bankaları tarafından vatandaşlara veriliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuruları tamamlayan vatandaşlar sorgulama işlemlerini bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapabiliyorlar. İşte yaklaşık 7 milyon vatandaşın istifade ettiği destek kredisi sorgulama ekranları…
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.