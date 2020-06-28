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Ekonomi
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 11:47,

İhtiyaç kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvuru sonuçları

İhtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuruları belirtilen tarihler aralığında alındı. Kamu bankaları tarafından ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi işlemlerini tamamlayan vatandaşlar sorgulama ekranlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte destek kredisi başvuru sorgulama ile ilgili bilgiler…

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Destek kredisi, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan krediler arasında bulunuyor. Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi kamu bankaları tarafından vatandaşlara veriliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuruları tamamlayan vatandaşlar sorgulama işlemlerini bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapabiliyorlar. İşte yaklaşık 7 milyon vatandaşın istifade ettiği destek kredisi sorgulama ekranları…

2TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020’de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA- TIKLAYINIZ

Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Halkbank destek kredisi sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor.

HALKBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

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