İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sorgulama ekranını araştırıyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Bu krediden faydalanmak isteyenler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Sorgulama işlemi yine bankaların internet sitelerinden yapılıyor. İşte sorgulama ile ilgili detaylar...



