İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları başvuru işlemlerini yapanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar online olarak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için bu krediyi veriyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
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Destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sorgulama ekranını araştırıyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Bu krediden faydalanmak isteyenler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Sorgulama işlemi yine bankaların internet sitelerinden yapılıyor. İşte sorgulama ile ilgili detaylar...
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.