Gündem Özlem YURTÇU KARABULUT-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA) Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 10:56 | 10 Mayıs 2021 - 10:56

İğneyle kuyu kazar gibi çalışıyorlar! Randevuya gelmeyen olduğunda koşturma başlıyor

Türkiye genelinde yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 25 milyonu aşarken salgınla ilgili tedbirler de bir yandan devam ediyor. Biontech aşıları için saklandıkları depolardan, uygulandığı aşılama merkezlerine kadar "iğneyle kuyu kazar gibi" saatler süren planlamalar yapılıyor. Randevu alıp aşıya gelmeyenlerin dozları, sonraki randevulara aktarılıyor. Gün sonunda da elde kalan doz varsa, yakın bölgelerdeki hastaneler arasında "insan transferi" başlıyor. Dr. İdris Kurtuluş, 'Tamamen iğne ile kuyu kazar gibi, ilmek ilmek dokunarak planlamalar yapılıyor. Bu aşı o kadar titizlikle ve o kadar farklı ve zorlu süreçlerle buralara getiriliyor ki, randevusunu alan bir vatandaşımız buraya gelip bu aşıyı olmadığı zaman, bizim elimizde tek doz aşı ile ne yapacağız korkusu başlıyor." dedi.