Hamile olduğunu ve doğum yaptığını sır gibi saklayan şarkıcı formuna kavuştu.
Splash News, Mega Agency, Backgrid USA
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TIPKI ESKİSİ GİBİ
Hamile olduğunu ve sonra da bebeğini dünyaya getirdiğini bir sır gibi saklayan ünlü şarkıcı, bütün bunların üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen eski formuna kavuştu.
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SİYAHLAR İÇİNDE
Geçtiğimiz haziran ayında bir erkek bebek sahibi olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Iggy Azalea, önceki akşam New York'ta görüntülendi. Siyah bir etek, aynı renk bustiyer tarzı bir üst giyen Azalea, maske yerine de şık bir fular kullandı.
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HAMİLELİK KİLOLARI GİTTİ
Kendisini görüntüleyen foto muhabirlerine gülümseyen Azalea'nın hamilelik ve doğum kilolarından kurtulduğu ve eski görüntüsüne kavuştuğu da gözlerden kaçmadı. Hamileliğini gizleyen Iggy Azalea, bir bebek dünyaya getirdiğini geçtiğimiz haziran ayında sosyal medya hesabından duyurdu.
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'DOĞRU ZAMANI BEKLEDİM'
Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan 30 yaşındaki Azalea, "Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki endişeyi daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.
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'KORONAVİRÜS MODASI'NIN TEMSİLCİLERİNDEN
Her ne kadar kendisi bebeğin ne zaman doğduğunu söylemese de şarkıcının en fazla 3 ya da 4 ay önce anne olduğu düşünülüyor. Azalea, aynı zamanda son dönemde ortaya çıkan 'koronavirüs' modasının temsilcilerinden biri de oldu.
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MASKELİ ŞIKLIK
Salgının başlangıcında daha sıradan yüz maskeleri ve sık sık da dağınık kıyafetlerle görüntülenen ünlüler artık bir maske modası başlattı. Yani hem maske kullanıp hem de şık olmak için elbise- maske kombinasyonları yapmaya başladılar. İşte Iggy Azalea da bunun iddialı örneklerinden birini sergiledi. Gelin, günlük hayattan gece gezmelerine maskeli şıklık sergileyen diğer ünlülere de bir bakalım.
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ESKİ MODELİN RENK UYUMU
Bir dönemin ünlü modellerinden Cindy Crawford, kıyafetine uygun renkte maske taktı.
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AKŞAM YEMEĞİ ŞIKLIĞI
Şarkıcı Demi Lovato şık kıyafetine uygun renkte maske taktı.
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İDDİALI ŞIKLIK
Model Emily Ratajkowski, günün her saatinde ve her yerde şık olmak için elinden geleni yapıyor.
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GÜNLÜK TARZ
Bu da Ratajkowski'nin günlük şıklığı.
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JLO HER ZAMANKİ GİBİ
Gösteri dünyasının en şık kadınlarından Jennifer Lopez de maskesini eksik etmiyor.
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HAMİLE ŞIKLIĞI
Katherine Schwarzenegger, sweat shirt'üne uygun renkte maske kullanıyor. Arnold Schwarzenegger'ın kızının pembe maskesini süsleyen renkli boncuklar da dikkat çekici.
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DÜŞES ŞIKLIĞI
Düne kadar hiçbir yerde maske takmayan Kate Middleton da artık "maskelendi". Görünüşe göre, kıyafetlerini birkaç kez giyen Middleton, maske konusunda da aynı politikayı izliyor.
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MASKELİ İLK GÖRÜNTÜ
Middleton, aynı maskeyi dün katıldığı etkinlikte de kullanmıştı.
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KENDALL TARZI
Kendall Jenner sanki podyuma çıkmış gibi.
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O DA İDDİALI
Moda blogger'ı Olivia Palermo'nun maskeli kombini de iddialı.
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KRALİÇE ŞIKLIĞI
İspanya Kraliçesi Letizia, son dönemde maskesiz sokağı çıkmıyor.
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O DA MASKE KULLANDI
Yakın zamana kadar maske kullanmayan İngiliz kraliyet ailesi üyelerinden biri daha maske takmaya başladı. Camilla Parker Bowles'un renk uyumu dikkat çekici.