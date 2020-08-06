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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 13:53,

Eski formuna kavuştu

Hamile olduğunu ve doğum yaptığını sır gibi saklayan şarkıcı formuna kavuştu.

Splash News, Mega Agency, Backgrid USA

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1TIPKI ESKİSİ GİBİ
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TIPKI ESKİSİ GİBİ

Hamile olduğunu ve sonra da bebeğini dünyaya getirdiğini bir sır gibi saklayan ünlü şarkıcı, bütün bunların üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen eski formuna kavuştu.

2SİYAHLAR İÇİNDE
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SİYAHLAR İÇİNDE

Geçtiğimiz haziran ayında bir erkek bebek sahibi olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Iggy Azalea, önceki akşam New York'ta görüntülendi. Siyah bir etek, aynı renk bustiyer tarzı bir üst giyen Azalea, maske yerine de şık bir fular kullandı. 

3HAMİLELİK KİLOLARI GİTTİ
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HAMİLELİK KİLOLARI GİTTİ

Kendisini görüntüleyen foto muhabirlerine gülümseyen Azalea'nın hamilelik ve doğum kilolarından kurtulduğu ve eski görüntüsüne kavuştuğu da gözlerden kaçmadı. Hamileliğini gizleyen Iggy Azalea, bir bebek dünyaya getirdiğini geçtiğimiz haziran ayında sosyal medya hesabından duyurdu.

4DOĞRU ZAMANI BEKLEDİM
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'DOĞRU ZAMANI BEKLEDİM'

Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan 30 yaşındaki Azalea, "Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki endişeyi daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.  

5KORONAVİRÜS MODASININ TEMSİLCİLERİNDEN
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'KORONAVİRÜS MODASI'NIN TEMSİLCİLERİNDEN

Her ne kadar kendisi bebeğin ne zaman doğduğunu söylemese de şarkıcının en fazla 3 ya da 4 ay önce anne olduğu düşünülüyor. Azalea, aynı zamanda son dönemde ortaya çıkan 'koronavirüs' modasının temsilcilerinden biri de oldu.

6MASKELİ ŞIKLIK
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MASKELİ ŞIKLIK

Salgının başlangıcında daha sıradan yüz maskeleri ve sık sık da dağınık kıyafetlerle görüntülenen ünlüler artık bir maske modası başlattı. Yani hem maske kullanıp hem de şık olmak için elbise- maske kombinasyonları yapmaya başladılar.  İşte Iggy Azalea da bunun iddialı örneklerinden birini sergiledi. Gelin, günlük hayattan gece gezmelerine maskeli şıklık sergileyen diğer ünlülere de bir bakalım. 

7ESKİ MODELİN RENK UYUMU
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ESKİ MODELİN RENK UYUMU

Bir dönemin ünlü modellerinden Cindy Crawford, kıyafetine uygun renkte maske taktı.

8AKŞAM YEMEĞİ ŞIKLIĞI
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AKŞAM YEMEĞİ ŞIKLIĞI

Şarkıcı Demi Lovato şık kıyafetine uygun renkte maske taktı.

9İDDİALI ŞIKLIK
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İDDİALI ŞIKLIK

Model Emily Ratajkowski, günün her saatinde ve her yerde şık olmak için elinden geleni yapıyor.

10GÜNLÜK TARZ
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GÜNLÜK TARZ

Bu da Ratajkowski'nin günlük şıklığı.

11JLO HER ZAMANKİ GİBİ
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JLO HER ZAMANKİ GİBİ

Gösteri dünyasının en şık kadınlarından Jennifer Lopez de maskesini eksik etmiyor.

12HAMİLE ŞIKLIĞI
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HAMİLE ŞIKLIĞI

Katherine Schwarzenegger, sweat shirt'üne uygun renkte maske kullanıyor. Arnold Schwarzenegger'ın kızının pembe maskesini süsleyen renkli boncuklar da dikkat çekici.

13DÜŞES ŞIKLIĞI
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DÜŞES ŞIKLIĞI

Düne kadar hiçbir yerde maske takmayan Kate Middleton da artık "maskelendi". Görünüşe göre, kıyafetlerini birkaç kez giyen Middleton, maske konusunda da aynı politikayı izliyor.

14MASKELİ İLK GÖRÜNTÜ
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MASKELİ İLK GÖRÜNTÜ

Middleton, aynı maskeyi dün katıldığı etkinlikte de kullanmıştı.

15KENDALL TARZI
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KENDALL TARZI

Kendall Jenner sanki podyuma çıkmış gibi.

16O DA İDDİALI
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O DA İDDİALI

Moda blogger'ı Olivia Palermo'nun maskeli kombini de iddialı.

17KRALİÇE ŞIKLIĞI
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KRALİÇE ŞIKLIĞI

İspanya Kraliçesi Letizia, son dönemde maskesiz sokağı çıkmıyor.

18O DA MASKE KULLANDI
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O DA MASKE KULLANDI

Yakın zamana kadar maske kullanmayan İngiliz kraliyet ailesi üyelerinden biri daha maske takmaya başladı. Camilla Parker Bowles'un renk uyumu dikkat çekici.

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