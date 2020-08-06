Eski formuna kavuştu

MASKELİ ŞIKLIK Salgının başlangıcında daha sıradan yüz maskeleri ve sık sık da dağınık kıyafetlerle görüntülenen ünlüler artık bir maske modası başlattı. Yani hem maske kullanıp hem de şık olmak için elbise- maske kombinasyonları yapmaya başladılar. İşte Iggy Azalea da bunun iddialı örneklerinden birini sergiledi. Gelin, günlük hayattan gece gezmelerine maskeli şıklık sergileyen diğer ünlülere de bir bakalım.