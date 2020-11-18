MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKimse adımı ağzına almasın!
GeriMagazin Kimse adımı ağzına almasın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 13:16 | 

Kimse adımı ağzına almasın!

Müzik dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri, gerçek adını kullanmama sebebini anlattı.

Mega News Agency, Splash News

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1NEGATİF ENERJİ BENDEN UZAK DURSUN
Abone Olgoogle-news

NEGATİF ENERJİ BENDEN UZAK DURSUN

Kariyerinde de takma adıyla ün kazanan şarkıcı "İnsanların, negatif enerjilerini, ismine bulaştırmasını istemediğini" belirtti.

2İŞTE BU YÜZDEN TAKMA İSİM KULLANIYOR
Abone Olgoogle-news

İŞTE BU YÜZDEN TAKMA İSİM KULLANIYOR

Kısa bir süre önce kimliğini açıklamadığı sevgilisinden bir bebek sahibi olan Iggy Azalea, şimdi de neden gerçek ismini kullanmadığına dair ilginç bir açıklamada bulundu.

3TAKİPÇİSİ SORDU
Abone Olgoogle-news

TAKİPÇİSİ SORDU

Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan ünlü şarkıcı, Twitter paylaşımında neden özel hayatında da takma adını kullandığını anlattı. Azalea bu açıklamayı bir takipçisinin "Arkadaşlarınız sizi genellikle Amethyst mi yoksa Iggy diye mi çağırırlar?" sorusunu cevaplarken yaptı.

4ÇOK AZ İNSAN GERÇEK ADINI KULLANIYOR
Abone Olgoogle-news

ÇOK AZ İNSAN GERÇEK ADINI KULLANIYOR

Azalea, hayatında sadece kendisinin seçtiği küçük bir grup insanın kendisini gerçek adı olan "Amethyst"i kullanarak çağırdığını belirtti. Geri kalan herkesin ise kendisine sahne adı olan Iggy ile hitap ettiğini söyledi.

5SADECE YÜZDE BİR GERÇEK ADINI SÖYLÜYOR
Abone Olgoogle-news

SADECE YÜZDE BİR GERÇEK ADINI SÖYLÜYOR

Azalea, Twitter üzerinden verdiği cevapta "Hayatımdaki insanların yüzde 99'u beni Iggy diye çağırır. Ben de sadece beni gerçekten tanıyan yüzde 1'in gerçek adımla seslenmesini tercih ederim" diye yazdı.

6İSİMLER KİŞİSELDİR
Abone Olgoogle-news

İSİMLER KİŞİSELDİR

Iggy Azalea, bir başka hayranı bunun nedenini sorunca da 'Amethyst isminin çok kişisel olduğunu düşünüyorum" diye yanıt verdi.

7KÖTÜ ENERJİ İSTEMİYOR
Abone Olgoogle-news

KÖTÜ ENERJİ İSTEMİYOR

Azalea "İsimlerin çok kişisel olduğunu düşünüyorum. Bir yabancının kötü bir şey anlatırken ismimi söyleyip kötü enerjiyi ismime geçirmesini istemiyorum" diye sürdürdü açıklamasını.

816 YAŞINDA ABDYE GİTTİ
Abone Olgoogle-news

16 YAŞINDA ABD'YE GİTTİ

 1990 yılında Avustralya'ya dünyaya gelen Iggy Azalea, kariyerine çok genç yaşta model olarak başladı. 16 yaşına geldiğinde müzik kariyeri yapmak için ABD'ye gitti.

9BİR BEBEK SAHİBİ OLDU
Abone Olgoogle-news

BİR BEBEK SAHİBİ OLDU

Önce Youtube kanalında yayınladığı videosuyla dikkat çekti. Ardından da kariyerinde hızlı bir yükselişe girdi. Azalea, kısa bir süre önce bir sır gibi gizlediği sevgilisinden bir bebek sahibi oldu.

10SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hamileliğini gizleyen Iggy Azalea, bir bebek dünyaya getirdiğini geçtiğimiz haziran ayında sosyal medya hesabından duyurdu.

11BEBEĞİNİN BABASINI SIR GİBİ SAKLIYOR
Abone Olgoogle-news

BEBEĞİNİN BABASINI SIR GİBİ SAKLIYOR

Azalea, "Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki endişeyi daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.

12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi