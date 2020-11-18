Kimse adımı ağzına almasın!

ÇOK AZ İNSAN GERÇEK ADINI KULLANIYOR Azalea, hayatında sadece kendisinin seçtiği küçük bir grup insanın kendisini gerçek adı olan "Amethyst"i kullanarak çağırdığını belirtti. Geri kalan herkesin ise kendisine sahne adı olan Iggy ile hitap ettiğini söyledi.