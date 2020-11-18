Kimse adımı ağzına almasın!

Müzik dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri, gerçek adını kullanmama sebebini anlattı.
Mega News Agency, Splash News
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NEGATİF ENERJİ BENDEN UZAK DURSUN
Kariyerinde de takma adıyla ün kazanan şarkıcı "İnsanların, negatif enerjilerini, ismine bulaştırmasını istemediğini" belirtti.
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İŞTE BU YÜZDEN TAKMA İSİM KULLANIYOR
Kısa bir süre önce kimliğini açıklamadığı sevgilisinden bir bebek sahibi olan Iggy Azalea, şimdi de neden gerçek ismini kullanmadığına dair ilginç bir açıklamada bulundu.
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TAKİPÇİSİ SORDU
Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan ünlü şarkıcı, Twitter paylaşımında neden özel hayatında da takma adını kullandığını anlattı. Azalea bu açıklamayı bir takipçisinin "Arkadaşlarınız sizi genellikle Amethyst mi yoksa Iggy diye mi çağırırlar?" sorusunu cevaplarken yaptı.
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ÇOK AZ İNSAN GERÇEK ADINI KULLANIYOR
Azalea, hayatında sadece kendisinin seçtiği küçük bir grup insanın kendisini gerçek adı olan "Amethyst"i kullanarak çağırdığını belirtti. Geri kalan herkesin ise kendisine sahne adı olan Iggy ile hitap ettiğini söyledi.
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SADECE YÜZDE BİR GERÇEK ADINI SÖYLÜYOR
Azalea, Twitter üzerinden verdiği cevapta "Hayatımdaki insanların yüzde 99'u beni Iggy diye çağırır. Ben de sadece beni gerçekten tanıyan yüzde 1'in gerçek adımla seslenmesini tercih ederim" diye yazdı.
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İSİMLER KİŞİSELDİR
Iggy Azalea, bir başka hayranı bunun nedenini sorunca da 'Amethyst isminin çok kişisel olduğunu düşünüyorum" diye yanıt verdi.
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KÖTÜ ENERJİ İSTEMİYOR
Azalea "İsimlerin çok kişisel olduğunu düşünüyorum. Bir yabancının kötü bir şey anlatırken ismimi söyleyip kötü enerjiyi ismime geçirmesini istemiyorum" diye sürdürdü açıklamasını.
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16 YAŞINDA ABD'YE GİTTİ
1990 yılında Avustralya'ya dünyaya gelen Iggy Azalea, kariyerine çok genç yaşta model olarak başladı. 16 yaşına geldiğinde müzik kariyeri yapmak için ABD'ye gitti.
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BİR BEBEK SAHİBİ OLDU
Önce Youtube kanalında yayınladığı videosuyla dikkat çekti. Ardından da kariyerinde hızlı bir yükselişe girdi. Azalea, kısa bir süre önce bir sır gibi gizlediği sevgilisinden bir bebek sahibi oldu.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Hamileliğini gizleyen Iggy Azalea, bir bebek dünyaya getirdiğini geçtiğimiz haziran ayında sosyal medya hesabından duyurdu.
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BEBEĞİNİN BABASINI SIR GİBİ SAKLIYOR
Azalea, "Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki endişeyi daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.