Ünlü şarkıcı hamileliğini böyle gizlemiş

KÖTÜ ENERJİ İSTEMEDİĞİ İÇİN Azalea, hayatında sadece kendisinin seçtiği küçük bir grup insanın kendisini gerçek adı olan "Amethyst"i kullanarak çağırdığını belirtti. Geri kalan herkesin ise kendisine sahne adı olan Iggy ile hitap ettiğini söyledi.Azalea, Twitter üzerinden verdiği cevapta "Hayatımdaki insanların yüzde 99'u beni Iggy diye çağırır. Ben de sadece beni gerçekten tanıyan yüzde 1'in gerçek adımla seslenmesini tercih ederim" diye yazdı. Iggy Azalea, bir başka hayranı bunun nedenini sorunca da 'Amethyst isminin çok kişisel olduğunu düşünüyorum" diye yanıt verdi.