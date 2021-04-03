Ünlü şarkıcı hamileliğini böyle gizlemiş

Kimse ünlü şarkıcının hamile olduğunu bile duymamıştı. Sonra birden hakkında anne olduğu yolunda iddialar ortaya atılmaya başladı. Bunlar hakkında da uzun süre suskunluğunu korudu. Bir gün aniden Instagram hesabından bir bebeği olduğunu duyurdu ve sadece hayranlarıyla takipçileri değil yakın arkadaşları da şaşırdı. Ünü şarkıcı doğum yaptıktan aylar sonra hamileliğini çevresinden nasıl sakladığını anlattı.
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KATILDIĞI PROGRAMDA ANLATTI
Ünlü şarkıcı Iggy Azalea, bir süre önce bir bebek sahibi olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çünkü bir bebeğinin dünyaya geleceğini, yani hamile olduğunu kimse bilmiyordu. 30 yaşındaki Azalea, bebek beklediğini nasıl gizlediğini katıldığı bir TV programında anlattı.
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AYRINTILARI VERDİ
Azalea, E! kanalında yayınlanan "Overserved with Lisa Vanderpump" adlı programa konuk oldu. Orada hamileliğini, minik oğluyla nasıl yaşadığını ve doğumunu anlattı. Elbette hamileliğini nasıl gizlediğini de masaya yatırdı.
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KYLIE JENNER'DAN İLHAM ALDI
Iggy Azalea, hamileliğini gözlerden uzak tutma fikrini Kylie Jenner'dan aldığını anlattı. Bu durumu arkadaşlarından da sakladığını sözlerine ekledi. Jenner da kızı Stormi'ye hamileyken bunu meraklı gözlerden uzak tutmuş ve doğumdan çok kısa süre sonra eski formuna kavuşmuş şekilde tekrar ortaa çıkmıştı.
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"KARNIM FAZLA BÜYÜMEDİ"
Iggy Azalea, hamileliğini gözlerden uzak tutmasına, karnının fazla büyümemesini ve Covid 19 pandemisi yüzünden uygulanan karantinanın da yardımcı olduğunu belirtti. "Zaten o süreçte evden çıkmam da gerekmiyordu" diye anlattı. Ünlü şarkıcı, doğumdan sonra birçok kez estetik operasyon geçirmek zorunda kalacağını düşündüğünü ancak buna gerek kalmadığını da anlattı. Azalea, bebeğini dünyaya getirdikten sonra kısa sürede eski formuna kavuşmasıyla da dikkat çekmişti.
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OĞLUMUN HATIRINA BABASINI DA SEVİYORUM
Onyx adını verdiği bebeğinin planlı bir bebek olduğunu da sözlerine ekledi Azalea. Şarkıcı oğlunu tek başına büyüttüğünü, babasından ayrıldığını anlattı. Fakat yine de eski sevgilisinin iyi bir baba olduğunu ve oğlu Onyx'in hatırına onu sevdiğini de ekledi.
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2020 NİSAN AYINDA ANNE OLDU
Iggy Azalea, geçtiğimiz yılın nisan ayında anne oldu. Bu konuda sessiz kalan şarkıcıyla ilgili söllentiler çıksa da o haziran ayına kadar hiç konuşmadı.
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DOĞRU ZAMANI BEKLEDİ
Sonunda haziran ayında bir sosyal medya paylaşımıyla anne olduğunu doğruladı. Azalea bu paylaşımında “Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki endişeyi daha da artırdığını fark etim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun bir sır olmadığını da netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok seviyorum” dedi.
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AVUSTRALYA'DA DÜNYAYA GELDİ
1990 yılında Avustralya'ya dünyaya gelen Iggy Azalea, kariyerine çok genç yaşta model olarak başladı. 16 yaşına geldiğinde müzik kariyeri yapmak için ABD'ye gitti.Önce Youtube kanalında yayınladığı videosuyla dikkat çekti. Azalea, kısa bir süre önce bir sır gibi gizlediği sevgilisinden bir bebek sahibi oldu.
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NEDEN TAKMA İSİM KULLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Iggy Azalea, geçtiğimiz kasım ayında da neden gerçek adını değil de takma isim kullandığını açıklayarak gündem olmuştu. Kariyerinde de takma adıyla ün kazanan şarkıcı "İnsanların, negatif enerjilerini, ismine bulaştırmasını istemediğini" belirtti. Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan ünlü şarkıcı, Twitter paylaşımında neden özel hayatında da takma adını kullandığını anlattı. Azalea bu açıklamayı bir takipçisinin "Arkadaşlarınız sizi genellikle Amethyst mi yoksa Iggy diye mi çağırırlar?" sorusunu cevaplarken yaptı.
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KÖTÜ ENERJİ İSTEMEDİĞİ İÇİN
Azalea, hayatında sadece kendisinin seçtiği küçük bir grup insanın kendisini gerçek adı olan "Amethyst"i kullanarak çağırdığını belirtti. Geri kalan herkesin ise kendisine sahne adı olan Iggy ile hitap ettiğini söyledi.Azalea, Twitter üzerinden verdiği cevapta "Hayatımdaki insanların yüzde 99'u beni Iggy diye çağırır. Ben de sadece beni gerçekten tanıyan yüzde 1'in gerçek adımla seslenmesini tercih ederim" diye yazdı. Iggy Azalea, bir başka hayranı bunun nedenini sorunca da 'Amethyst isminin çok kişisel olduğunu düşünüyorum" diye yanıt verdi.