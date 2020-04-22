Iğdır'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Iğdır 2020 imsakiye bilgileri
Oruç açılış saati Türkiye'nin Güney'inden Kuzey'ine, Doğu'sundan Batı'sına değişiklik gösteriyor. Bu nedenle Iğdır'da ikamet eden vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini günler öncesinden araştırmaya başladı. Peki, Iğdır'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte merak edenler için Iğdır 2020 imsakiye bilgileri
Ramazan ayında oruç ibadetini Iğdır’da gerçekleştiren vatandaşlar, iftar saatini merak etmeye başladı. Hem oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen hem de sahur ve iftar hazırlıklarını yapan Iğdırlılar, 2020 imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Iğdır’da ilk gün sahura kaçta kalkılacak, oruç saat kaçta açılacak?
IĞDIR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:33
|18:58
|20:25*
|2
|25.04.2020
|03:31
|18:59
|20:26
|3
|26.04.2020
|03:29
|19:00
|20:28
|4
|27.04.2020
|03:28
|19:01
|20:29
|5
|28.04.2020
|03:26
|19:02
|20:30
|6
|29.04.2020
|03:24
|19:03
|20:32
|7
|30.04.2020
|03:22
|19:04
|20:33
|8
|01.05.2020
|03:21
|19:05
|20:35
|9
|02.05.2020
|03:19
|19:06
|20:36
|10
|03.05.2020
|03:17
|19:07
|20:38
|11
|04.05.2020
|03:16
|19:08
|20:39
|12
|05.05.2020
|03:14
|19:09
|20:40
|13
|06.05.2020
|03:12
|19:10
|20:42
|14
|07.05.2020
|03:11
|19:11
|20:43
|15
|08.05.2020
|03:09
|19:12
|20:45
|16
|09.05.2020
|03:07
|19:13
|20:46
|17
|10.05.2020
|03:06
|19:14
|20:48
|18
|11.05.2020
|03:04
|19:15
|20:49
|19
|12.05.2020
|03:03
|19:16
|20:50
|20
|13.05.2020
|03:01
|19:17
|20:52
|21
|14.05.2020
|03:00
|19:18
|20:53
|22
|15.05.2020
|02:58
|19:19
|20:55
|23
|16.05.2020
|02:57
|19:20
|20:56
|24
|17.05.2020
|02:56
|19:21
|20:57
|25
|18.05.2020
|02:54
|19:22
|20:59
|26
|19.05.2020
|02:53
|19:22
|21:00**
|27
|20.05.2020
|02:52
|19:23
|21:02
|28
|21.05.2020
|02:50
|19:24
|21:03
*RAMAZAN BAŞLANGICI