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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 18:37,

Iğdır'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Iğdır 2020 imsakiye bilgileri

Oruç açılış saati Türkiye'nin Güney'inden Kuzey'ine, Doğu'sundan Batı'sına değişiklik gösteriyor. Bu nedenle Iğdır'da ikamet eden vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini günler öncesinden araştırmaya başladı. Peki, Iğdır'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte merak edenler için Iğdır 2020 imsakiye bilgileri

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1

Ramazan ayında oruç ibadetini Iğdır’da gerçekleştiren vatandaşlar, iftar saatini merak etmeye başladı. Hem oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen hem de sahur ve iftar hazırlıklarını yapan Iğdırlılar, 2020 imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Iğdır’da ilk gün sahura kaçta kalkılacak, oruç saat kaçta açılacak?

2

IĞDIR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:3318:5820:25*
225.04.202003:3118:5920:26
326.04.202003:2919:0020:28
427.04.202003:2819:0120:29
528.04.202003:2619:0220:30
629.04.202003:2419:0320:32
730.04.202003:2219:0420:33
801.05.202003:2119:0520:35
902.05.202003:1919:0620:36
1003.05.202003:1719:0720:38
1104.05.202003:1619:0820:39
1205.05.202003:1419:0920:40
1306.05.202003:1219:1020:42
1407.05.202003:1119:1120:43
1508.05.202003:0919:1220:45
1609.05.202003:0719:1320:46
1710.05.202003:0619:1420:48
1811.05.202003:0419:1520:49
1912.05.202003:0319:1620:50
2013.05.202003:0119:1720:52
2114.05.202003:0019:1820:53
2215.05.202002:5819:1920:55
2316.05.202002:5719:2020:56
2417.05.202002:5619:2120:57
2518.05.202002:5419:2220:59
2619.05.202002:5319:2221:00**
2720.05.202002:5219:2321:02
2821.05.202002:5019:2421:03

*RAMAZAN BAŞLANGICI

3

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), vatandaşların zekat ibadetini yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için oluşturulan zekat hesaplama modülünün mobil uygulaması hayata geçirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ramazan ayının gelmesiyle birlikte, maddi imkanı olan Müslümanların, zekatlarını hesaplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için geçen yıl oluşturdukları zekat hesaplama modülünün bu yıl mobil uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade eden Açık, vatandaşların istedikleri zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabileceklerini vurguladı.

Zekat ibadetinin sadece ramazan ayında değil yıl boyunca yapılabilecek bir ibadet olmasına rağmen alışılagelmiş halde ramazan ayında bu ibadetin daha yoğun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Açık, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı ramazan ayında Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerinden olan zekatın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının çok büyük önem taşıdığını belirtti.Bu kapsamda vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde "zekat hesaplama modülü" oluşturduklarını hatırlatan Açık, şunları kaydetti:Açıklamada, görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ramazan ayının gelmesiyle birlikte, maddi imkanı olan Müslümanların, zekatlarını hesaplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için geçen yıl oluşturdukları zekat hesaplama modülünün bu yıl mobil uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade eden Açık, vatandaşların istedikleri zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabileceklerini vurguladı.Zekat ibadetinin sadece ramazan ayında değil yıl boyunca yapılabilecek bir ibadet olmasına rağmen alışılagelmiş halde ramazan ayında bu ibadetin daha yoğun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Açık, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı ramazan ayında Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerinden olan zekatın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının çok büyük önem taşıdığını belirtti.

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