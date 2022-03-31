Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Iğdır, Kilis, Ardahan'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Iğdır, Kilis, Ardahan iftar saatleri

#Sahur#İftar#Iğdır Kilis Ardahan İftar

Türkiye'nin dört bir yerinde ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Iğdır, Kilis, Ardahan'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Iğdır, Kilis, Ardahan iftar saatleri

1/3Iğdır, Kilis, Ardahanda ilk sahur ve iftar saat kaçta Iğdır, Kilis, Ardahan iftar saatleri

Mübarek Ramazan ayını Iğdır, Kilis, Ardahan'da karşılayacak olan vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı her il için imsak ve iftar saatlerini duyurdu. Vatandaşlar, internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış çizelgeye kolayca ulaşabilecek. Peki, Iğdır, Kilis, Ardahan'da ilk sahur ve iftar saat kaçta?

2/3Iğdır, Kilis, Ardahanda ilk sahur ve iftar saat kaçta Iğdır, Kilis, Ardahan iftar saatleri

Iğdır'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 18.33 sahur ise 04.18'de gerçekleşecek.

Kilis'de ilk iftar, 2 Nisan'da saat 18:59 sahur ise 04:52'de gerçekleşecek.

Ardahan'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 18:39 sahur ise 04:21'de gerçekleşecek.



TÜM İLLERİN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3/3İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahur#İftar#Iğdır Kilis Ardahan İftar