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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 15:36 | 

Iğdır Ardahan ve Kilis'de iftar saati kaç? Sahura ne zaman kalkılacak? İşte Iğdır Ardahan ve Kilis sahur ve iftar saatleri

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte Iğdır Ardahan ve Kilis'de ikamet eden vatandaşları iftar heyecanı sardı. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte hem iftar hazırlıkları arttı hem de saat araştırmaları yoğunlaştı. 2021 Ramazan ayının ilk iftarını yapacak olan vatandaşlar bu yılın imsakiye bilgilerini inceleyerek 13 Nisan'ın iftar vaktini öğrenmek istiyor. Peki, Iğdır Ardahan ve Kilis'de iftar saat kaçta? Sahura saat kaçta kalkılacak?

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Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan'ı Iğdır Ardahan ve Kilis'de karşılayan vatandaşların gözü kulağı akşam ezanı saatinde. Oruç tutanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofrasına oturup 2021 Ramazan ayının ilk orucunu açacak. Öte yandan bugünün yanı sıra Ramazan'ın geri kalanına ait imsakiye de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2021 gün gün Iğdır Ardahan ve Kilis sahur ve iftar saatleri...

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Bugün ilk iftar Ardahan'da saat 18:53'de Kilis'de 19:11'de Iğdır'da ise 18:47 açılacak.

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Sahur için imsak vakitlerini ise aşağıda, her il için ayrı ayrı eklediğimiz 2021 Ramazan İmsakiyesi'nden kontrol edebilirsiniz.

4ARDAHAN İMSAKİYE

ARDAHAN İMSAKİYE

5IĞDIR İMSAKİYE

IĞDIR İMSAKİYE

6KİLİS İMSAKİYE

KİLİS İMSAKİYE

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