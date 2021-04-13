Iğdır Ardahan ve Kilis'de iftar saati kaç? Sahura ne zaman kalkılacak? İşte Iğdır Ardahan ve Kilis sahur ve iftar saatleri

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan'ı Iğdır Ardahan ve Kilis'de karşılayan vatandaşların gözü kulağı akşam ezanı saatinde. Oruç tutanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofrasına oturup 2021 Ramazan ayının ilk orucunu açacak. Öte yandan bugünün yanı sıra Ramazan'ın geri kalanına ait imsakiye de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2021 gün gün Iğdır Ardahan ve Kilis sahur ve iftar saatleri...