MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIğdır, Ardahan ve Kilis sahur saatleri: Sahur saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile Iğdır, Ardahan ve Kilis imsak vakitleri
GeriGündem Iğdır, Ardahan ve Kilis sahur saatleri: Sahur saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile Iğdır, Ardahan ve Kilis imsak vakitleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 00:50 | 

Iğdır, Ardahan ve Kilis sahur saatleri: Sahur saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile Iğdır, Ardahan ve Kilis imsak vakitleri

Iğdır, Ardahan ve Kilis sahur saatleri belli oldu. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan'ı Iğdır Ardahan ve Kilis'de karşılayan vatandaşların gözü kulağı imsak vakitlerine çevrildi. Oruca niyet edecek olanlar, 2021 Ramazan İmsakiyesi ile sahur vakitlerine göre sahur sofrasına oturacaklar. Peki, Iğdır, Ardahan ve Kilis sahur saat kaçta? İşte, 15 Nisan Iğdır, Ardahan ve Kilis imsak vakitleri bilgisi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Iğdır Ardahan ve Kilis sahur vakitleri Müslümanların gündemine geldi. Gece saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte sahur hazırlıkları başlarken, imsak saatleri gündeme geldi. 2021 Ramazan ayında sahur sofralarına oturacak olanlar u yılın imsakiye bilgilerini inceleyecek. İşte, Iğdır Ardahan ve Kilis imsak ve sahur vakitleri bilgisi.

2

Sahur için imsak vakitlerini ise aşağıda, her il için ayrı ayrı eklediğimiz 2021 Ramazan İmsakiyesi'nden kontrol edebilirsiniz.

3
4ARDAHAN İMSAKİYE

ARDAHAN İMSAKİYE

5IĞDIR İMSAKİYE

IĞDIR İMSAKİYE

6KİLİS İMSAKİYE

KİLİS İMSAKİYE

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi