Iğdır, Ardahan ve Kilis sahur saatleri: Sahur saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi ile Iğdır, Ardahan ve Kilis imsak vakitleri
Iğdır, Ardahan ve Kilis sahur saatleri belli oldu. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan'ı Iğdır Ardahan ve Kilis'de karşılayan vatandaşların gözü kulağı imsak vakitlerine çevrildi. Oruca niyet edecek olanlar, 2021 Ramazan İmsakiyesi ile sahur vakitlerine göre sahur sofrasına oturacaklar. Peki, Iğdır, Ardahan ve Kilis sahur saat kaçta? İşte, 15 Nisan Iğdır, Ardahan ve Kilis imsak vakitleri bilgisi.
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Iğdır Ardahan ve Kilis sahur vakitleri Müslümanların gündemine geldi. Gece saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte sahur hazırlıkları başlarken, imsak saatleri gündeme geldi. 2021 Ramazan ayında sahur sofralarına oturacak olanlar u yılın imsakiye bilgilerini inceleyecek. İşte, Iğdır Ardahan ve Kilis imsak ve sahur vakitleri bilgisi.
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Sahur için imsak vakitlerini ise aşağıda, her il için ayrı ayrı eklediğimiz 2021 Ramazan İmsakiyesi'nden kontrol edebilirsiniz.