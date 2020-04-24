İftarda ne pişirsem? Ramazanın 1. gününe özel iftar menüsü
Ramazan ayının 1. Gününün başlamasıyla birlikte iftar menüsü örnekleri yeniden gündeme geldi. ‘İftara ne pişirsem?’ sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, örnek menüleri inceleyerek fikir sahibi olmaya çalışıyor. İster örnek iftar menüsündeki tarifleri yapabilir isterseniz de kendi menününüz oluşturabilirsiniz. İşte ‘yumurtasız yayla Çorbası'’, 'tavuklu sultan kebabı’ ve ‘sütlü tel kadayıf’dan oluşan Ramazanın 1. gününe özel iftar menüsü…
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1
SULTAN KEBABI
250 gr. Tavuk but – kuşbaşı doğranmış 2 adet yufka 1 su bardağı bezelye 1 adet patates – küçük küp doğranmış1 adet kabak – iç çekirdekleri çıkarılmış – küp doğranmış 1 adet havuç – küçük küp doğranmış 1 adet soğan – yemeklik doğranmış 3 diş sarımsak – ezilmiş 1 tatlı kaşığı domates salçası Yarım su bardağı su 1 yemek kaşığı tereyağı 2 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber
Beşamel Sos için Malzemeler
1 su bardağı süt 1 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı tereyağı 1 tutam muskat rendesi 1 çay kaşığı Tuz 2 çay kaşığı Karabiber
Üzeri için Malzemeler
1 su bardağı kaşar peyniri – rende
Yapılışı:
Bir tencereye etleri koyup 1 – 2 tur çevirin. Sonra üzerine su ilave edip pişmeye bırakın.
Etler pişince, ayrı bir tencereye tereyağını ekleyin, soğanları ve haşlanmış etleri ekleyerek renkleri dönene kadar kavurun.
Ardından 1’er dakika arayla patates, havuç, bezelye, kabak ve sarımsağı ekleyip soteleyin.Salçayı suyun içinde eritin ve tavaya ilave edin. Tuz, karabiberi de ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin ve kenara alın.
Beşamel sos için; ayrı bir tavada tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun, süt, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip sos kıvamı aldığında ateşten alın.
Yufkaların her bir yaprağını 4 eşit üçgene bölün. 2 üçgen parçayı üst üste koyup kenarları dışarı taşacak şekilde çukur bir kâsenin içine oturtun, yufkaların içine hazırladığımız iç harçtan doldurup kenara sarkan parçalarla üzerini kapatın.
Kâseleri yağladığımız fırın kabına ters çevirin, üzerlerine beşamel sos gezdirin ve kaşar serpin ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar 20-25 dakika pişirin.
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YUMURTASIZ YAYLA ÇORBASI
Yapımı için malzemeler
5 su bardağı su 4 yemek kaşığı pirinç 2 yemek kaşığı un 2 su bardağı yoğurt 2 çay kaşığı tuz Kuru nane Tereyağı
Yumurtasız yayla çorbası tarifi
Kaynayan suyun içine yıkadığınız pirinçleri ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar haşlayın. Bu sırada un ve yoğurdu pürüzsüz olana kadar iyice çırpın. Kaynayan sudan bir iki kepçe alıp ılıştırın. Çorbaya yavaş yavaş ilave edin ve karıştırarak kaynatın. Kaynayınca tuzunu ekleyin. Tereyağını kızdırıp naneleri içinde biraz çevirip çorbanın üzerine dökün. Bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak servis edin.
3
SÜTLÜ TEL KADAYIF
Malzemeler
300 gr taze tel kadayıf 2 su bardağı pirinç fındık 250 gr tereyağı
Şerbeti için:2,5 su bardağı toz şeker 1,5 su bardağı su 1,5 su bardağı süt 1 damla limon suyu
Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır?
Önce süt ve şekeri bir tencerede kısık ateşe koyun. Karıştırın ve kaynar kaynamaz ocaktan alın, soğumaya bırakın.
Tel kadayıfları iki elinizle çekiştirip koparın. Böylece tel tel ayrılan kadayıfınız olacaktır. Fırına dayanıklı dikdörtgen cam tepsinin altına fırçayla pekmez ve sıvı yağ sürün. Didiklediğiniz kadayıfın yarısını bastırarak kabın içine yerleştirin. Fındık içini serpin ve ikinci kat kadayıfları üzerine yine bastırarak yerleştirin. Bir tavada yağları eritip, kızdırın ve hemen kadayıfın üzerine gezdirin.
Fırını 200 dereceye getirip ısıtın ve sıcak fırında en az 35 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın. Sıcak tatlının üzerine soğuk sütlü şerbetini gezdirin. Çekmesini bekleyip, dilimleyerek servise sunun.
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Ramazan ayı denilince ilk akla gelen şeyler de iftar sofraları oluyor. Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. Ancak günler ilerledikçe menü konusu zorlayıcı olabiliyor. İşte ‘iftarda ne pişirsem?’ diyenler için hazırladığımızı Ramazanın 1. gününe özel iftar menüsü