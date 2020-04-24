İftarda ne pişirsem? Ramazanın 1. gününe özel iftar menüsü

SULTAN KEBABI 250 gr. Tavuk but – kuşbaşı doğranmış

2 adet yufka

1 su bardağı bezelye

1 adet patates – küçük küp doğranmış1 adet kabak – iç çekirdekleri çıkarılmış – küp doğranmış

1 adet havuç – küçük küp doğranmış

1 adet soğan – yemeklik doğranmış

3 diş sarımsak – ezilmiş

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber





Beşamel Sos için Malzemeler



1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam muskat rendesi

1 çay kaşığı Tuz

2 çay kaşığı Karabiber





Üzeri için Malzemeler



1 su bardağı kaşar peyniri – rende





Yapılışı:



Bir tencereye etleri koyup 1 – 2 tur çevirin. Sonra üzerine su ilave edip pişmeye bırakın.



Etler pişince, ayrı bir tencereye tereyağını ekleyin, soğanları ve haşlanmış etleri ekleyerek renkleri dönene kadar kavurun.



Ardından 1’er dakika arayla patates, havuç, bezelye, kabak ve sarımsağı ekleyip soteleyin.Salçayı suyun içinde eritin ve tavaya ilave edin. Tuz, karabiberi de ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin ve kenara alın.



Beşamel sos için; ayrı bir tavada tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun, süt, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip sos kıvamı aldığında ateşten alın.



Yufkaların her bir yaprağını 4 eşit üçgene bölün. 2 üçgen parçayı üst üste koyup kenarları dışarı taşacak şekilde çukur bir kâsenin içine oturtun, yufkaların içine hazırladığımız iç harçtan doldurup kenara sarkan parçalarla üzerini kapatın.



Kâseleri yağladığımız fırın kabına ters çevirin, üzerlerine beşamel sos gezdirin ve kaşar serpin ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar 20-25 dakika pişirin.