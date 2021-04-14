İftar vakti 2021: İftar saat kaçta? İl il İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve akşam ezanı saatleri
İftar vakti 2021 yılında da merak edilen konular arasında yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine göre iftar saatleri belli oldu. Müslümanlar ramazan orucuna 13 Nisan’da başladılar. Son oruç bayram arefesinde tutulacak. Peki, 14 Nisan’da iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte İstanbul, Ankara İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar ve akşam ezanı saatleri imsakiye bilgileri
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İftar saatleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakti yayımlanan imsakiye ile açıklandı. Müslümanlar sahurlarını imsak vaktine kadar tamamladılar ve iftar saatini beklemeye başladılar. Akşam ezanının okunması ile beraber oruçlar açılacak. Bugün İstanbul iftar vakti 19:49, İzmir iftar vakti 19:53, Ankara iftar vakti ise 19:32 olacak. İşte il i iftar saatleri
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.