İftar sonrası şişkinlik yaşamamak için 6 öneri

Sindirim problemleri yaşamamak için yiyecek ve içeceklerin çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Çorbalar mutlaka ılık şekilde tüketilmelidir. Çorba tüketiminden sonra 10-15 dakika kadar bekleyip ana yemeğe geçmek, hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini engelleyecektir.