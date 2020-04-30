Tüm illerin iftar saatleri 2020: İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak? Ramazan İmsakiyesi
Ramazan ayının ilk haftası, 30 Nisan akşamı açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri bilgisini 2020 Ramazan İmsakiyesi ile vatandaşların erişimine açan Diyanet İşleri Başkanlığı, böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna cevap veriyor. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, iftar saat kaçta ifa edilecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı
Tüm illerin iftar saatleri hakkında bilgileri 2020 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara yanıt veriyor. Artık akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini sorguluyor. Peki, 2020 Ramazan İmsakiyesi kapsamında İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler
İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 30 Nisan Perşembe günü iftar; Ankara’da 19.49, İstanbul’da 20.06, İzmir’de 20.09’da yapılacak.
Diğer illerin iftar saatlerini sorgulamak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
İSTANBUL İFTAR SAATLERİ
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|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|20:00
|21:29*
|2
|25.04.2020
|04:27
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020
|04:25
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020
|04:22
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020
|04:20
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020
|04:18
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020
|04:14
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020
|04:13
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020
|04:11
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020
|04:09
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020
|04:07
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020
|04:06
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020
|04:04
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020
|04:02
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020
|04:01
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020
|03:59
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020
|03:56
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020
|03:53
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020
|03:50
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020
|03:48
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020
|03:47
|20:26
|22:07**
|27
|20.05.2020
|03:45
|20:27
|22:08
|28
|21.05.2020
|03:44
|20:28
|22:09
|29
|22.05.2020
|03:43
|20:28
|22:11
|30
|23.05.2020
|03:41
|20:29
|22:12
ANKARA İFTAR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:18
|19:43
|21:10*
|2
|25.04.2020
|04:16
|19:44
|21:11
|3
|26.04.2020
|04:14
|19:45
|21:12
|4
|27.04.2020
|04:12
|19:46
|21:14
|5
|28.04.2020
|04:10
|19:47
|21:15
|6
|29.04.2020
|04:09
|19:48
|21:17
|7
|30.04.2020
|04:07
|19:49
|21:18
|8
|01.05.2020
|04:05
|19:50
|21:20
|9
|02.05.2020
|04:04
|19:51
|21:21
|10
|03.05.2020
|04:02
|19:52
|21:22
|11
|04.05.2020
|04:00
|19:53
|21:24
|12
|05.05.2020
|03:59
|19:54
|21:25
|13
|06.05.2020
|03:57
|19:55
|21:27
|14
|07.05.2020
|03:55
|19:56
|21:28
|15
|08.05.2020
|03:54
|19:57
|21:30
|16
|09.05.2020
|03:52
|19:58
|21:31
|17
|10.05.2020
|03:51
|19:59
|21:32
|18
|11.05.2020
|03:49
|20:00
|21:34
|19
|12.05.2020
|03:47
|20:01
|21:35
|20
|13.05.2020
|03:46
|20:02
|21:37
|21
|14.05.2020
|03:44
|20:03
|21:38
|22
|15.05.2020
|03:43
|20:04
|21:40
|23
|16.05.2020
|03:42
|20:04
|21:41
|24
|17.05.2020
|03:40
|20:05
|21:42
|25
|18.05.2020
|03:39
|20:06
|21:44
|26
|19.05.2020
|03:38
|20:07
|21:45**
|27
|20.05.2020
|03:36
|20:08
|21:46
|28
|21.05.2020
|03:35
|20:09
|21:48
|29
|22.05.2020
|03:34
|20:10
|21:49
|30
|23.05.2020
|03:32
|20:11
|21:50
İZMİR İFTAR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:46
|20:03
|21:27*
|2
|25.04.2020
|04:44
|20:04
|21:29
|3
|26.04.2020
|04:42
|20:05
|21:30
|4
|27.04.2020
|04:41
|20:06
|21:31
|5
|28.04.2020
|04:39
|20:07
|21:33
|6
|29.04.2020
|04:38
|20:08
|21:34
|7
|30.04.2020
|04:36
|20:09
|21:35
|8
|01.05.2020
|04:34
|20:10
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:33
|20:11
|21:38
|10
|03.05.2020
|04:31
|20:12
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:30
|20:13
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:28
|20:14
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:26
|20:14
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:25
|20:15
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:23
|20:16
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:22
|20:17
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:21
|20:18
|21:48
|18
|11.05.2020
|04:19
|20:19
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:18
|20:20
|21:51
|20
|13.05.2020
|04:16
|20:21
|21:52
|21
|14.05.2020
|04:15
|20:22
|21:54
|22
|15.05.2020
|04:14
|20:23
|21:55
|23
|16.05.2020
|04:12
|20:24
|21:56
|24
|17.05.2020
|04:11
|20:24
|21:58
|25
|18.05.2020
|04:10
|20:25
|21:59
|26
|19.05.2020
|04:09
|20:26
|22:00**
|27
|20.05.2020
|04:07
|20:27
|22:01
|28
|21.05.2020
|04:06
|20:28
|22:03
|29
|22.05.2020
|04:05
|20:29
|22:04
|30
|23.05.2020
|04:04
|20:30
|22:05