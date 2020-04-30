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HaberlerGündem HaberleriTüm illerin iftar saatleri 2020: İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak? Ramazan İmsakiyesi
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Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 18:58,

Tüm illerin iftar saatleri 2020: İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta, ezan ne zaman okunacak? Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayının ilk haftası, 30 Nisan akşamı açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri bilgisini 2020 Ramazan İmsakiyesi ile vatandaşların erişimine açan Diyanet İşleri Başkanlığı, böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna cevap veriyor. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, iftar saat kaçta ifa edilecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı

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Tüm illerin iftar saatleri hakkında bilgileri 2020 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara yanıt veriyor. Artık akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini sorguluyor. Peki, 2020 Ramazan İmsakiyesi kapsamında İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 30 Nisan Perşembe günü iftar; Ankara’da 19.49, İstanbul’da 20.06, İzmir’de 20.09’da yapılacak.

Diğer illerin iftar saatlerini sorgulamak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

2İSTANBUL İFTAR SAATLERİ
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İSTANBUL İFTAR SAATLERİ



İSTANBUL VE DİĞER TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2920:0021:29*
225.04.202004:2720:0121:31
326.04.202004:2520:0221:32
427.04.202004:2320:0321:33
528.04.202004:2220:0421:35
629.04.202004:2020:0521:36
730.04.202004:1820:0621:38
801.05.202004:1620:0721:39
902.05.202004:1420:0921:41
1003.05.202004:1320:1021:43
1104.05.202004:1120:1121:44
1205.05.202004:0920:1221:46
1306.05.202004:0720:1321:47
1407.05.202004:0620:1421:49
1508.05.202004:0420:1521:50
1609.05.202004:0220:1621:52
1710.05.202004:0120:1721:53
1811.05.202003:5920:1821:55
1912.05.202003:5720:1921:56
2013.05.202003:5620:2021:58
2114.05.202003:5420:2121:59
2215.05.202003:5320:2222:01
2316.05.202003:5120:2322:02
2417.05.202003:5020:2422:04
2518.05.202003:4820:2522:05
2619.05.202003:4720:2622:07**
2720.05.202003:4520:2722:08
2821.05.202003:4420:2822:09
2922.05.202003:4320:2822:11
3023.05.202003:4120:2922:12

3ANKARA İFTAR SAATLERİ
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ANKARA İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1819:4321:10*
225.04.202004:1619:4421:11
326.04.202004:1419:4521:12
427.04.202004:1219:4621:14
528.04.202004:1019:4721:15
629.04.202004:0919:4821:17
730.04.202004:0719:4921:18
801.05.202004:0519:5021:20
902.05.202004:0419:5121:21
1003.05.202004:0219:5221:22
1104.05.202004:0019:5321:24
1205.05.202003:5919:5421:25
1306.05.202003:5719:5521:27
1407.05.202003:5519:5621:28
1508.05.202003:5419:5721:30
1609.05.202003:5219:5821:31
1710.05.202003:5119:5921:32
1811.05.202003:4920:0021:34
1912.05.202003:4720:0121:35
2013.05.202003:4620:0221:37
2114.05.202003:4420:0321:38
2215.05.202003:4320:0421:40
2316.05.202003:4220:0421:41
2417.05.202003:4020:0521:42
2518.05.202003:3920:0621:44
2619.05.202003:3820:0721:45**
2720.05.202003:3620:0821:46
2821.05.202003:3520:0921:48
2922.05.202003:3420:1021:49
3023.05.202003:3220:1121:50

4İZMİR İFTAR SAATLERİ
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İZMİR İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:4620:0321:27*
225.04.202004:4420:0421:29
326.04.202004:4220:0521:30
427.04.202004:4120:0621:31
528.04.202004:3920:0721:33
629.04.202004:3820:0821:34
730.04.202004:3620:0921:35
801.05.202004:3420:1021:36
902.05.202004:3320:1121:38
1003.05.202004:3120:1221:39
1104.05.202004:3020:1321:40
1205.05.202004:2820:1421:42
1306.05.202004:2620:1421:43
1407.05.202004:2520:1521:44
1508.05.202004:2320:1621:46
1609.05.202004:2220:1721:47
1710.05.202004:2120:1821:48
1811.05.202004:1920:1921:50
1912.05.202004:1820:2021:51
2013.05.202004:1620:2121:52
2114.05.202004:1520:2221:54
2215.05.202004:1420:2321:55
2316.05.202004:1220:2421:56
2417.05.202004:1120:2421:58
2518.05.202004:1020:2521:59
2619.05.202004:0920:2622:00**
2720.05.202004:0720:2722:01
2821.05.202004:0620:2822:03
2922.05.202004:0520:2922:04
3023.05.202004:0420:3022:05

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KEBABIN başkenti Adana’da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lokantalarda kebap yiyemeyen vatandaşlar, paket servis siparişlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ve zengin iftar masaları, yerini mesafeli ve mütevazı sofralara bıraktı. Kebabın başkenti Adana’da ise restoranlarda iftarını açamayan vatandaşların imdadına, kebap ustaları yetişti. Günün ilk ışıklarından itibaren eti zırhtan geçiren ve şişlere takan kebap ustaları, iftar saatlerinde pişirdikleri kebapları ve hazırladıkları birbirinden lezzetli meze ile salataları kentin dört bir yanına yoğun şekilde paket servisiyle ulaştırıyor.

Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Adanalılar’ı mağdur etmemek için yüksek tempolu mesai yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Adanalı yemeksiz durur fakat kebapsız duramaz. Adanalıların panzehiri kebaptır. Biz onların ayağına götürüyoruz. Pakete yoğun şekilde talep var. Vatandaşlar normal şartlar altında buraya geldiklerinde karşılaştıkları servis neyse aynısını paket olarak sunuyoruz. Adanalı kebapçılar olarak Adanalılar’ın kebabı çok sevdiğini biliyoruz. Onları kebapsız bırakmamak için de hepimiz mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki Adana kebap cenneti. Dünyanın her tarafından kebap için Adana’ya geliyorlar. Kebapsız olmaz."

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Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ucuz suya akın eden vatandaşlar 5 kilometre uzunlukta araç kuyruğu oluşturdu. Oruca rağmen güneşin altında saatlerce 1 damacana su alabilmek için bekleyen vatandaşın kuyruk çilesi iftara kadar devam ediyor. İftardan sonra su almaya gelenler ise sahura kadar kuyrukta su almayı bekliyor.Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidon başı 2.5 lira ödeyerek su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan almak isteyenler, saatlerce sıranın gelmesini bekliyor. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, saatlerce sürüyor. Ramazan ayının gelmesi ve 3 gün sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2.5 lira karşılığında dolduruyor. Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk drone ile de havadan görüntülendi.Su kuyruğunda bekleyen vatandaşlar ise "Hem ramazan hem de sokağa çıkma yasağı öncesi su doldurmaya geldik. Suyun fiyatı burada çok uygun. Oruçluyuz beklerken aynı zamanda iftara kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz" diye konuştular.

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Bir kekik türü olan zahterin dövme biber ve susamla yoğrulmasından ardından odun ateşinde pişen zahterli köy kahkesi, sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gastronomi alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay mutfağının lezzetleri, ramazanda iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Bol baharatlı lezzetleri ve yöresel tatların yaygın olduğu kentte, zahterli köy kahkesi de ramazan ayında genellikle sahurda tüketiliyor.

Zahterin zeytinyağı, dövme biber, susam ve çeşitli baharatlarla unda yoğrulmasıyla hazırlanan kahke, halka şekli verilerek odun ateşinde pişiriliyor. Geçmişte sadece köy tandırında yapıldığı için "köy kahkesi" adını aldığı bilinen bu lezzet, içindeki zengin besin ögeleri sayesinde özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu..

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Kilosu 25 lira

Antakya ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Sabriye Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin eşsiz lezzeti zahterli köy kahkesi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Zahterli köy kahkesinin içinde yer alan besinler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve metabolizmayı çalıştırdığını belirten Karaman, "Zahterli köy kahkesinin tok tutucu özelliği var. Hem iftardan sonra çayla beraber hem de sahurda tüketilebiliyor. Özellikle ramazan ayında vatandaşlar çok rağbet gösteriyor. İçindeki zeytinyağı sayesinde de saklama süresi uzun oluyor." dedi.

Zahterli köy kahkesini mahalle fırınında pişirip kilosu 15 liradan satışa sunduklarını anlatan Karaman, günde ortalama 15 kilogram ürün sattıklarını söyledi.Zahterli köy kahkesi satın alan vatandaşlardan Talip Köleoğlu ise bunun çok eski bir lezzet olduğunu dile getirerek "Özlediğimiz bir lezzetti. Yediğimizde tokluk hissi veriyor. Bu lezzeti, iftar sonrası ve sahurlarda tüketiyoruz." dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzeti her yerde bulamadıklarını kaydeden vatandaşlardan Mustafa Burak da zahterli köy kahkesinin doyurucu özelliğinin olduğunu aktardı

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Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Antalya'da, ramazan ayında da üretim hız kesmeden devam ediyor. Sahuru yaptıktan sonra seralarının yolunu tutan çiftçiler, iftar saatine kadar çalışmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak, hijyenik koşullarda üretim gerçekleştiren çiftçiler, maske ve eldiven kullanımına da dikkat ediyor.

Biber, domates, salatalık, patlıcan gibi sebzelerin yer aldığı seralarda ürünlerini hassasiyetle yetiştiren çiftçiler, yaşam alanına çevirdikleri seralarında günün büyük bölümünü geçiriyor.

Çiftçiler, iftar saatine kadar çalışarak, yetiştirdikleri yaş sebze ve meyveleri Türkiye'nin dört bir köşesindeki vatandaşlara ulaştırıyor. Yörede yetiştirilen yaş sebze ve meyveler yurt dışına da ihraç ediliyor.

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