Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İFTAR SAATLERİ 2022: İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve tüm illerde iftar saat kaçta?

#İftar Saatleri#İmsakiye 2022#İftara Ne Kadar Kaldı

İftar saatleri tüm illerde sorgulanıyor. Ramazan ayının birinci günü, 2 Nisan akşamı açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri bilgisini 2022 Ramazan İmsakiyesi ile vatandaşların erişimine açan Diyanet İşleri Başkanlığı, böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna cevap veriyor. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, iftar saat kaçta ifa edilecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı

1/5İFTAR SAATLERİ 2022: İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve tüm illerde iftar saat kaçta

Tüm illerin iftar saatleri hakkında bilgileri 2022 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara yanıt veriyor. Artık akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini sorguluyor. Peki, 2022 Ramazan İmsakiyesi kapsamında İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 2 Nisan günü iftar; Ankara’da 19.20, İstanbul’da 19.36, İzmir’de 19.42'de yapılacak.

Diğer illerin iftar saatlerini sorgulamak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

2/5İSTANBUL İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:1219:3620:58*
203.04.202205:1019:3720:59
304.04.202205:0819:3821:01
405.04.202205:0619:3921:02
506.04.202205:0419:4021:03
607.04.202205:0219:4121:05
708.04.202205:0019:4321:06
809.04.202204:5919:4421:07
910.04.202204:5719:4521:09
1011.04.202204:5519:4621:10
1112.04.202204:5319:4721:11
1213.04.202204:5119:4821:13
1314.04.202204:4919:4921:14
1415.04.202204:4719:5021:15
1516.04.202204:4519:5121:17
1617.04.202204:4319:5221:18
1718.04.202204:4119:5321:20
1819.04.202204:3919:5421:21
1920.04.202204:3719:5521:23
2021.04.202204:3619:5621:24
2122.04.202204:3419:5721:25
2223.04.202204:3219:5821:27
2324.04.202204:3020:0021:28


İSTANBUL VE DİĞER TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/5ANKARA İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

ANKARA İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahAkşam (İftar)
102.04.202204:5906:2519:20
203.04.202204:5706:2319:21
304.04.202204:5506:2219:22
405.04.202204:5306:2019:23
506.04.202204:5106:1819:24
607.04.202204:5006:1719:25
708.04.202204:4806:1519:26
809.04.202204:4606:1419:27
910.04.202204:4406:1219:28
1011.04.202204:4206:1119:29
1112.04.202204:4006:0919:30
1213.04.202204:3906:0719:31
1314.04.202204:3706:0619:32
1415.04.202204:3506:0419:33
1516.04.202204:3306:0319:34
1617.04.202204:3106:0119:35
1718.04.202204:2906:0019:36
1819.04.202204:2705:5919:37
1920.04.202204:2605:5719:38
2021.04.202204:2405:5619:39
2122.04.202204:2205:5419:40
2223.04.202204:2005:5319:41
2324.04.202204:1805:5119:42

4/5İZMİR İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

İZMİR İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahAkşam (İftar)
102.04.202205:2506:4819:42
203.04.202205:2306:4719:43
304.04.202205:2106:4519:44
405.04.202205:2006:4419:45
506.04.202205:1806:4219:46
607.04.202205:1606:4119:47
708.04.202205:1406:3919:48
809.04.202205:1306:3819:48
910.04.202205:1106:3619:49
1011.04.202205:0906:3519:50
1112.04.202205:0706:3319:51
1213.04.202205:0606:3219:52
1314.04.202205:0406:3119:53
1415.04.202205:0206:2919:54
1516.04.202205:0006:2819:55
1617.04.202204:5906:2619:56
1718.04.202204:5706:2519:57
1819.04.202204:5506:2319:58
1920.04.202204:5306:2219:59
2021.04.202204:5206:2120:00
2122.04.202204:5006:1920:01
2223.04.202204:4806:1820:02
2324.04.202204:4706:1720:03

5/5BURSA İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

BURSA İFTAR SAATLERİ 2022 İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahAkşam (İftar)
102.04.202205:1306:4019:35
203.04.202205:1206:3819:36
304.04.202205:1006:3619:37
405.04.202205:0806:3519:38
506.04.202205:0606:3319:39
607.04.202205:0406:3219:40
708.04.202205:0206:3019:41
809.04.202205:0006:2919:42
910.04.202204:5906:2719:43
1011.04.202204:5706:2519:45
1112.04.202204:5506:2419:46
1213.04.202204:5306:2219:47
1314.04.202204:5106:2119:48
1415.04.202204:4906:1919:49
1516.04.202204:4706:1819:50
1617.04.202204:4606:1619:51
1718.04.202204:4406:1519:52
1819.04.202204:4206:1319:53
1920.04.202204:4006:1219:54
2021.04.202204:3806:1019:55
2122.04.202204:3606:0919:56
2223.04.202204:3506:0819:57
2324.04.202204:3306:0619:58

Haberle ilgili daha fazlası:
#İftar Saatleri#İmsakiye 2022#İftara Ne Kadar Kaldı