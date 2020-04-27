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Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 15:19,

İftar saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? Ramazan İmsakiyesi

İftar saatleri, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm illerde araştırılıyor. Akşam ezanı ve iftar vakti saat kaçta? Müslümanlar her yıl heyecanla on bir ayın sultanı ramazan ayını bekliyorlar. Birlik ve beraberliğin artığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayının ilk orucu 24 Nisan’da tutuldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri…

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İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ramazan orucu tutan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Akşam ezanı ve iftar vakti saat kaçta? Barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı, on bir ayın sultanı ramazan ayı 2020 yılınca nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Farz olan oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar imsak ve iftar vakitleri arasında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İşte il il iftar saatleri…

Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan üzerinden ulaşabilirsiniz.

227 NİSAN 2020 İFTAR SAATLERİ

27 NİSAN 2020 İFTAR SAATLERİ

İstanbul iftar saati 20:03 olacak.
Ankara iftar saati 19:46 olacak.
İzmir iftar saati 20:06 olacak.

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI NASIL OKUNUR

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

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Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

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