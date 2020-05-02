İftar saatleri 2020 İmsakiye: İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? 2 Mayıs İl il iftar vakitleri
İl il iftar vakitleri, Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesinde belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? sorusunun yanıtını arayanlar, tüm illerin iftar vakitlerine, 2 Mayıs iftar saatleri imsakiye bilgileri üzerinden öğrenecekler. Peki, İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İftara ne kadar kaldı? İşte, 2 Mayıs Ramazan imsakiyesine göre tüm illerin il il iftar vakitleri ve iftar saatleri...
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İftar vakti için araştırmalar Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Akşam ezanının okunmasıyla beraber, oruçlarını açacak olan vatandaşlar 81 ilin iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Tüm illerin sahur ve iftar saati 2020 imsakiye takviminde yer alıyor. Peki, iftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta? İşte, 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Diyarbakır ve tüm illerin il il iftar vakitleri...
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İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre 2 Mayıs'ta iftar saatleri şöyle;
İstanbul'da 20:09'da, Ankara'da 19:51'de, İzmir'de 20:11'de olacak.
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
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Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"