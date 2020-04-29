İftar saatleri 2020 imsakiye: İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti ne zaman, ezan kaçta okunacak? Tüm illerin iftar vakitleri
İl il iftar saatleri, oruç ibadetini idrak ederek, İstanbul, Ankara,İzmir iftar vakti ne zaman? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesine göre, İftar vakti tüm illerde öğrenilebiliniyor. 29 Nisan il il iftar vakitleri imsakiye takviminde, her gün 81 ilde iftar saatleri bir kaç dakika değişebiliyor. Peki, İftar bugün saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, ezan kaçta okunacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 29 Nisan iftar saatleri ve Ramazan 2020 imsakiye bilgileri.
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İftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? sorusu, oruç ibadetini idrak edip iftar saatini bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Konya, Kayseri, Muğla ve tüm illerin iftar vakitleri, Ramazan imsakiyesi üzerinden öğreniliyor. İşte yayınlanan imsakiyeye göre tüm illerin iftar saatleri...
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29 NİSAN 2020 İFTAR SAATLERİ
Diyanet Ramazn İmsakiyesi'ne göre 29 Nisan'da iftar saatleri şöyle;
İstanbul'da 20:05'te, Ankara'da 19:48'de, İzmir'de 20:08'te, Konya'da 19:45'te, Diyarbakır'da 19:15'te, Bursa'da 20:03'te gerçekleşecek.
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
İftar duası;"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm
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Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"