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İftar saati 3 Şubat: Akşam ezanı kaçta okunuyor? Regaip Kandili orucu iftar saatleri

#İftar Saati#Akşam Ezanı #İftar Saatleri

Akşam ezanı saati, oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Regaip Kandili orucu için sahur yapan vatandaşlar bugün oruç tutuyorlar. Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat tarihinde idrak ediliyor. Bu önemli günde yapılabilecek ibadetler arasında oruç tutmak da yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar saatleri yayımlandı. Peki, iftar saati kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

1/4İftar saati 3 Şubat: Akşam ezanı kaçta okunuyor Regaip Kandili orucu iftar saatleri

İftar saati, 3 Şubat itibari ile araştırılan konulardan biri oldu. Akşam ezanının kaçta okunduğu merak ediliyor. Üç ayların başlaması ile beraber oruç tutmaya başlayan Müslümanlar bugün iftar saatini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz saatlerine göre bugün İstanbul’da akşam ezanı saat 18:30’da okunacak. İşte il il iftar saatleri

2/4AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul’da akşam ezanı saati 18:30 olacak açıklandı.

Ankara’da akşam ezanı saati 18:16 olacak.

İzmir’de akşam ezanı saati 18:42 olacak.

Gaziantep’te akşam ezanı saati 18:04 olarak açıklandı.

3/4İftar saati 3 Şubat: Akşam ezanı kaçta okunuyor Regaip Kandili orucu iftar saatleri

Konya iftar saati: 18:22

Trabzon iftar saati: 17:47

Bursa iftar saati: 18:31

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4/4ÜÇ AYLAR ORUCU HAKKINDA DİYANET AÇIKLAMASI

ÜÇ AYLAR ORUCU HAKKINDA DİYANET AÇIKLAMASI

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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#İftar Saati#Akşam Ezanı #İftar Saatleri