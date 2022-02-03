İftar saati 3 Şubat: Akşam ezanı kaçta okunuyor? Regaip Kandili orucu iftar saatleri

İftar saati, 3 Şubat itibari ile araştırılan konulardan biri oldu. Akşam ezanının kaçta okunduğu merak ediliyor. Üç ayların başlaması ile beraber oruç tutmaya başlayan Müslümanlar bugün iftar saatini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz saatlerine göre bugün İstanbul’da akşam ezanı saat 18:30’da okunacak. İşte il il iftar saatleri
İstanbul’da akşam ezanı saati 18:30 olacak açıklandı.
Ankara’da akşam ezanı saati 18:16 olacak.
İzmir’de akşam ezanı saati 18:42 olacak.
Gaziantep’te akşam ezanı saati 18:04 olarak açıklandı.
Konya iftar saati: 18:22
Trabzon iftar saati: 17:47
Bursa iftar saati: 18:31
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Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.