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İFTAR SAAT KAÇTA? İftara (akşam ezanına) ne kadar, kaç saat kaldı? 5 Nisan iftar vakitleri...

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İFTAR VAKİTLERİ araştırmaları erken saatlerden itibaren başladı. Müslümanlar için önemi büyük olan üç aylardan 'Ramazan' ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi günü tutuldu. Oruç ibadetinin dördüncü gününde olan vatandaşlar, illerindeki iftar saatini araştırıyor. Peki iftar saat kaçta? İftara (akşam ezanına) ne kadar, kaç saat kaldı? 5 Nisan iftar vakitleri...

1/5İFTAR SAAT KAÇTA İftara (akşam ezanına) ne kadar, kaç saat kaldı 5 Nisan iftar vakitleri...

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte gözler iftar vakitlerine çevrildi. İftar saati, her ilde farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 imsakiyesi ile iftara ne kadar zaman kaldı, teravih vakti saat kaçta başlıyor, illerin imsak (sahur vakitleri) kaçta sorularına yanıt bulmak mümkün.

2/5İFTAR SAAT KAÇTA İftara (akşam ezanına) ne kadar, kaç saat kaldı 5 Nisan iftar vakitleri...

Hürriyet.com.tr 2022 Ramazan Özel sayfasından il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 4 Nisan günü iftar; Ankara’da 19.23, İstanbul’da 19.39, İzmir’de 19.45'de yapılacak.

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3/5İFTAR SAAT KAÇTA İftara (akşam ezanına) ne kadar, kaç saat kaldı 5 Nisan iftar vakitleri...

Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

4/5Ramazan ayının son günü ilk iftar Hakkaride

Ramazan ayının son günü ilk iftar Hakkari'de

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.

5/5KADİR GECESİ NE ZAMAN

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihinde idrak edilecek.

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