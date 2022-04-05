İFTAR SAAT KAÇTA? İftara (akşam ezanına) ne kadar, kaç saat kaldı? 5 Nisan iftar vakitleri...

Ramazan ayının son günü ilk iftar Hakkari'de

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.