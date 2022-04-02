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İftar nasıl açılır, iftarda ezan okunurken su içilir mi? İşte dikkat edilmesi gerekenler ve iftarda okunacak dualar

#İftar#İftar Nasıl Açılır#İftarda Ezan Okunurken Su İçilir Mi

Yılın ilk iftarı bu yıl 2 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Ramazanda oruç ibadetiyle ilgili en çok merak edilenlerin başında iftarda okunacak dualar ve ezan okunurken dikkat edilmesi gerekenler geliyor. Peki, iftar nasıl açılır, İftarda ezan okunurken su içilir mi? İşte dikkat edilmesi gerekenler ve iftarda okunacak dualar

1/3İftar nasıl açılır, iftarda ezan okunurken su içilir mi İşte dikkat edilmesi gerekenler ve iftarda okunacak dualar

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.

2/3İFTAR DUASI OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

İFTAR DUASI OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

İftar duası;"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

3/3Ezan okunurken su içilir mi

Ezan okunurken su içilir mi?

''Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur''.

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