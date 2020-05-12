İftar duası Türkçe okunuşu ve anlamı: Oruç açarken hangi dua okunur? İftar duası nedir?
İftarda okunacak dualar nelerdir? sorusu, mübarek Ramazan ayı idrak edilirken, iftar sofralarının hazırlanmasıyla her gün araştırılan konuların başında geliyor. Türkçe iftar duası okunuşu ve anlamını öğrenmek isteyenler, oruç ibadetini tam ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Peki, Oruç açarken hangi dua okunur? İftar duası nedir? İşte, iftarda okunacak dualar ve oruç açarken okunması gereken iftar duası okunuşu ve anlamı...
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Ramazan ayı iftar duası, Ramazan-ı şerifi dolu dolu geçirip ibadetlerini tam yapmak isteyen vatandaşların sorgulamalarında yer alıyor. Uzun ve kısa iftar duası ve iftarda oruç açarken okunacak dualar bu kapsamda yoğunlukla aranan konulardan. İşte, iftar duası ve iftarda oruç açarken okunması gereken dualar...
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İFTAR DUASI OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI
İftar duası;"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Anlamı;
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
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Yemek duası;
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"
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ORUÇ NASIL AÇILIR?
Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.