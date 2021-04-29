İflas edip ölümü bile düşünür hale gelmişti: Şimdi kendine 2 milyonluk ev aldı

ÜÇ EVLİLİKTEN BEŞ ÇOCUK 18 yaşındayken Atomic Kitten adlı grupla şöhret oldu. Brian McFadden ile evlendikten sonra ise TV dünyasına yöneldi ve birçok eğlence programında görev aldı. Katona bu zamana kadar üç kez evlendi. McFadden'den boşandıktan sonra Mark Croft ve George Kay ile hayatını birleştirdi. Bütün bu evlilikleri kısa ömürlü oldu. Kerry Katona'nın beş tane çocuğu bulunuyor. Katona'nın kendine ait bir giyim markası bulunuyor. Katona, gelirinin büyük bölümünü buradan elde ediyor.