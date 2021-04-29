İflas edip ölümü bile düşünür hale gelmişti: Şimdi kendine 2 milyonluk ev aldı
O gösteri dünyasının en inişli- çıkışlı özel hayata sahip ünlülerinden biri. Bir dönem çok uzun süre zorluklar yaşadı. İflas etti, evi de dahil her şeyi elinden gitti. Ölümü bile düşündü.
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'ASLA VAZGEÇMEYİN' MESAJI
Ama geçen 13 yıl içinde kendini toparladı. Şimdi satın aldığı 2 milyonluk evle gündeme geldi. Kendisi gibi zorluklar yaşayanlara da şöyle seslendi: "Asla vazgeçmeyin!"
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ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİ
Atomic Kitten adlı müzik grubuyla ünlenen, sonra da TV dünyasının en çok ilgi çeken ünlülerinden biri haline gelen Kerry Katona, görünüşe göre hayatının zorlu günlerini geride bıraktı.
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2 MİLYON STERLİNE EV ALDI
40 yaşındaki Katona, nişanlısı Ryan Mahoney ile birlikte yaşamak için 2 milyon sterlin vererek gösterişli bir ev satın aldı. Bu yeni evinin altı tane yatak odası, bir giyinme odası, özel bir sinema odası gibi bölümleri bulunuyor.
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13 YIL ÖNCE İFLAS ETMİŞTİ
Bundan 13 yıl önce iflas edip evi dahil her şeyini kaybetmişti Kerry Katona. Hatta bu dönemde kendini öldürmek istediğini bile gizlemişti. Bir ara psikolojik olarak da çöküş yaşayan Kerry Katona, artık maddi ve manevi olarak kötü günleri geride bıraktığını da sosyal medya hesabından duyurdu. Bu arada kendisine yeni bir ev satın aldığını da açıkladı.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Katona, "Günaydın güzel insanlar" diyerek başladığı paylaşımında "13 yıl önce her şeyimi kaybettikten sonra nihayet kendime yeni bir ev aldım" diye yazdı.
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'İNTİHARI DÜŞÜNDÜM'
Katona "Bunu paylaşmak istedim, çünkü yıllar içinde birçok kez intihar etmeyi düşündüm. Ama asla vazgeçmedim" diye devam etti. Sonra da başkaları inanması bile insanın kendisine inanmayı bırakmaması gerektiğini belirtti.
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EKRANA SARHOŞ ÇIKMAKLA SUÇLANMIŞTI
Bugüne kadar çok inişli çıkışlı bir hayat sürdüren Katona, 2008 yılında ise kelimenin tam anlamıyla bir çöküş sürecine girmişti. Katona o yıl katıldığı bir sabah programında kelimeleri bir türlü toparlayıp da konuşamadığı için sarhoş olarak kamera karşısına çıkmakla suçlanmıştı.
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BÖYLE YANIT VERDİ
Bu eleştirilere ise psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilaçların sarhoş gibi görünmesine yol açtığını söyleyerek yanıt vermişti.
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ATOMIC KITTEN GRUBUNUN ÜYESİ
1998 ile tamamen ayrıldığı 2007 yılına kadar Atomic Kitten adlı müzik grubunun üyesi olan Kerry Katona, daha sonra TV'de ekrana gelen reality şovlarda kamera karşısına geçti. Çocukluğu koruyucu ailelerin yanında geçen Katona, sekiz farklı okula gitmek sorunda kaldı. 16 yaşına gelince de dansçı olmak için okulu bıraktı. Bir gruba katılıp Avrupa'yı dolaştı.
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ÜÇ EVLİLİKTEN BEŞ ÇOCUK
18 yaşındayken Atomic Kitten adlı grupla şöhret oldu. Brian McFadden ile evlendikten sonra ise TV dünyasına yöneldi ve birçok eğlence programında görev aldı. Katona bu zamana kadar üç kez evlendi. McFadden'den boşandıktan sonra Mark Croft ve George Kay ile hayatını birleştirdi. Bütün bu evlilikleri kısa ömürlü oldu. Kerry Katona'nın beş tane çocuğu bulunuyor. Katona'nın kendine ait bir giyim markası bulunuyor. Katona, gelirinin büyük bölümünü buradan elde ediyor.