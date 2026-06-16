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İETT'de unutuldu, sahibi çıkmayınca açık artırma yapıldı: 1 milyon 366 bin liralık satış gerçekleşti

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#İETT#Açık Artırma#Unutulan Eşyalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 14:21

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı. Satışa çıkarılan ürünler arasında laptop, tablet ve bilgisayar parçası gibi maddi değeri yüksek eşyalar da yer aldı.