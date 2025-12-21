İETT otobüsünü satın aldı, yaptığıyla herkesin dikkatini çekiyor | 'Şaşırdık, günümüzde böyle şeyler çok olmuyor'

Karavana dönüştürme çalışmalarına henüz başlamayan Canbulat, otobüsü akşamları değerlendirmek için ailesi, komşuları, akrabaları ve arkadaşlarıyla turlara çıkıyor. Antalya'da halk otobüslerinin mavi olması nedeniyle sarı otobüs, trafikte hemen dikkati çekiyor. Rıza Canbulat, otobüsün müziğini, ışıklarını ve kapılarını açarak Konyaaltı Sahili, Işıklar Caddesi, Kültür Mahallesi ve Eski Lara Caddesi gibi işlek noktalarda tur atıyor. Yolda otostop çeken öğrencileri de aracına aldığını belirten Canbulat, bu turların gençler arasında da ilgi gördüğünü söyledi.