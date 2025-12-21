İETT otobüsünü satın aldı, yaptığıyla herkesin dikkatini çekiyor | 'Şaşırdık, günümüzde böyle şeyler çok olmuyor'

'BÖYLE KOMŞULUK ARTIK ÇOK NADİR'

Canbulat'ın akşam turlarına katılan komşusu Ayşenur Nalbantoğlu, komşuluk bağlarının güçlendiğini belirterek, “Bize önce bu otobüsü karavan yapmak için aldığını söyledi. 'Ne güzel bir hayali var' diye düşünürken kendimizi gezerken bulduk. Şaşırdık. Günümüzde böyle şeyler çok olmuyor. Bir komşunuzun sizi kendi imkanlarıyla gezdirmesi ve eğlendirmesi çok güzel. Genelde cuma günleri geziyoruz. Bizi önceden eşi arıyor, 'Şu gün çıkıyoruz' diyor. Hiç tanımadığımız insanlar bile yolculuk sırasında bize katılıyor. Güzel, samimi bir ortam oluşuyor" diye konuştu.