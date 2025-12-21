×
Gündem Haberleri

İETT otobüsünü satın aldı, yaptığıyla herkesin dikkatini çekiyor | 'Şaşırdık, günümüzde böyle şeyler çok olmuyor'

Güncelleme Tarihi:

#İETT#Antalya#Karavan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 10:40

Antalya'da mobilyacı Rıza Canbulat, karavana dönüştürmek için aldığı eski İETT otobüsüyle akşamları ailesi, komşuları, akrabaları ve arkadaşlarını gezdiriyor. Canlı sarı rengiyle dikkati çeken otobüs, kısa sürede kentte ilgi odağı haline geldi. Canbulat’ın gezileri, mahalleli için keyifli bir akşam etkinliğine dönüştü.