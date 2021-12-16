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Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 08:25 | 

İDO ve BUDO seferleri iptal mi? İDO ve BUDO iptal olan seferleri açıkladı

Kar yağışı haberleri ardından gözler, İDO ve BUDO seferlerine çevrilmişti. İstanbul için yapılan uyarıların ardından İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi. İnternet sitelerinde yer alan duyurularda olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olan seferlere yer verildi. İşte İDO ve BUDO'nun iptal olan seferleri...

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1
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından iptal edilen seferlerin listesi paylaşıldı.
2
BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:

"07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
3
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

07.15 Yalova-Yenikapı,
07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy,
07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa,
8.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,
19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek".
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