İDO ve BUDO seferleri iptal mi? İDO ve BUDO iptal olan seferleri açıkladı

BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:



"07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

