İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ne zaman evleniyor?

Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, evlenmek için gün sayıyor. Pandemi nedeniyle nikah tarihini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti 7 Ekim Perşembe günü evlenecek.
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Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile tarihte ertelemeye gitmişti.
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Düğün için artık son hazırlıklarını yapan Yasemin Şefkatli, kız arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamına gitti. Şefkatli'nin bekarlığa veda partisi ve gelin hamamı görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.