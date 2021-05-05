İDEF 2021 ertelendi mi? İDEF 2021 ne zaman yapılacak? Açıklama geldi
Bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF için flaş bir karar alındı. Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF ertelendi. Peki, İDEF 2021 ne zaman yapılacak?
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1
Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, ertelendi. 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda IDEF'i ileri bir tarihe erteledi.
2
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından (TSKGV) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Mayıs'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde icra edilmesi planlanan IDEF 2021, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda ertelendi.
3
IDEF 2021, 17-20 Ağustos'ta aynı şartlar dahilinde icra edilecek.