İdari izin nedir, maaştan kesilir mi?

İdari izin, kamuda çalışan devlet memurları için uygulanan bir genel karardır. Genellikler Bakanlar Kurulu ve Kabine Toplantısı gibi ortamlarda alınan idari izin kararı, yetkili merciler tarafından kamuoyuna duyurulur. İdari izin kullanımı belirli şartlar da bulunabilmektedir. Polis, hemşire, doktor gibi kamu hizmetlerinde çalışan memurlar, idari izin imkanından doğrudan faydalanamayabilmektedir. Peki, idari izin nedir, maaştan kesilir mi? İşte, o detaylar
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İdari izin, devlet memurları tarafından kullanılabilmektedir. Önceki yıllarda da alınan karar neticesinde uygulanan idari izin, özel durumlarda kamu çalışanlarının faydalandığı izin türüdür. Yıllık izinden düşmeyen idari izin, maaştan da kesilmemektedir. İşte, idari izin hakkında detaylı bilgiler
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İDARİ İZİN NEDİR?
İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
19 Temmuz Pazartesi: Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)