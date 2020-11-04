İdari izin nedir, kimler idari izinli sayılacak? İdari izin hamileler ve 60 yaş üstünü de kapsıyor
İdari izin ile ilgili son dakika açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında bugün video konferans yöntemi ile toplandı. Vali Yerlikaya idari izin ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, ‘Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz’ dedi. Peki, kimler idari izinli sayılıp evden çalışabilecek? İşte detaylar...
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Hamileleri ve 60 yaş üstünü de kapsayan idari izin ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamasında, ‘60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler.’ dedi. İşte açıklamanın tamamı
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KİMLER İDARİ İZİN OLACAK?
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında bugün video konferans yöntemi ile toplandı. İşte Vali Yerlikaya’nın açıklaması:
Bildiğiniz gibi İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler.Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.
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İDARİ İZİN NEDİR?
İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.