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İdari izin ne demek? İstanbul'da kimler kar nedeniyle idari izin yapacak? İstanbul Valiliği duyurdu

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İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Valilik alınan önlemleri açıkladı. İstanbul'da tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, 14 Mart tarihine kadar tatil edildi. Bunun yanı 10 Mart 2022 Perşembe günü için idari izin kararı alındı. Peki, idari izin ne demek? İstanbul'da kimler kar nedeniyle idari izin yapacak?

1/3İdari izin ne demek İstanbulda kimler kar nedeniyle idari izin yapacak İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği karla mücadele çalışmaları kapsamında bir basın açıklaması yayınladı. Öngörülen raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.

2/3İdari izin ne demek İstanbulda kimler kar nedeniyle idari izin yapacak İstanbul Valiliği duyurdu

Yapılan açıklamada "urumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

3/3İDARİ İZİN NE DEMEK

İDARİ İZİN NE DEMEK?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir.

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