İdari hakimlik sınavı ne zaman? 2021 idari hakimlik sınavı başvuru tarihi
İdari hakimlik sınavı kapsamında yeni yargı mensuplarını sisteme dahil etmek isteyen Adalet Bakanlığı, sınavla ilgili detaylı bilgi yayımladı. 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı için sınav düzenleneceğini ifade eden bakanlık, sınava yönelik detayları da yayımladı. Peki, savcılık ve idari hakimlik sınavı ne zaman? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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İdari hakimlik sınavı da dahil olmak üzere toplam 1000 yeni personel alımı için 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacak.
Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla(ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veyamobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak işlemi tamamlayabilecek.
Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır.
Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3sınava katılan adaylar için 500,00 TL’dir.
Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır
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SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1.Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek veGenel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’datamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2.Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu içinsınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonrasınav binalarına alınmayacaklardır.
ç) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3.Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu içinsınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonrasınav binalarına alınmayacaklardır.
c) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testininuygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavınbu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.