İdari hakimlik sınavı ne zaman? 2021 idari hakimlik sınavı başvuru tarihi

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK? Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla(ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veyamobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak işlemi tamamlayabilecek.



Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır.



Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3sınava katılan adaylar için 500,00 TL’dir.



Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır