İcra Müdürlüğü Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte 2022 İcra Müdürlüğü Sınavı başvuru ücreti

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra), 03 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 16 – 23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.



