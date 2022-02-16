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İcra Müdürlüğü Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte 2022 İcra Müdürlüğü Sınavı başvuru ücreti

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İcra Müdürlüğü Sınavı başvuruları ile ilgili detaylar belli oldu. Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı nisan ayında yapılacak. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu yayımlandı. İcra Müdürlüğü Sınavı başvuruları 23 Şubat tarihine kadar devam edecek. Peki, İcra Müdürlüğü Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

1/3İcra Müdürlüğü Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı İşte 2022 İcra Müdürlüğü Sınavı başvuru ücreti

İcra Müdürlüğü Sınavı başvuruları bugün başladı. Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına girmek isteyen adayların işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır

2/3İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra), 03 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 16 – 23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

3/3İcra Müdürlüğü Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı İşte 2022 İcra Müdürlüğü Sınavı başvuru ücreti

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZSınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İcra kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

 

 

 

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