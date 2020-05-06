İçleri tamamen değişiyor! Salgın sonrası uçaklar böyle olacak
Avrupalu uçak üreticisi Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc., salgın için önemli bir adım attı. Virüsleri tespit edebilme potansiyeline sahip bir cihaz geliştirmek için harekete geçen 2 şirketten önce de Aviointeriors yeni uçak tarzı için düzenlediği koltukların görsellerini yayınlamıştı. Corona virüs sonrası seyahatler de değişim yaşayacak. İşte salgın sonrası yeni uçak yolculukları...
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgını bugün neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görülüyor. Birçok ülkede vaka ve ölüm sayısı korkunç bir noktaya ulaştı.
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Salgın insan sağlığını tehdit ettiği kadar küresel ekonomiye de hasar veriyor. Bir yandan normalleşme sürecine geçilmeye çalışılsa da salgından en çok zarar sektörlerin başında ise havacılık geliyor.
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Peki havacılık sektörü salgın sonrası toparlanmak ve daha sağlıklı bir ortamda seyahat için neler yapacak? İşte salgın sonrası yolculuklar böyle olacak...
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Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc. ortaklığında başlatılan bir projede aslında atılan ilk adımlar görülüyor.
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İki şirket sahip olduğu sensörler ile hastalıkları saptama potansiyeline sahip olacak bir cihaz geliştirmek için çalışmalara başladı.
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Financial Times'a konuşan Koniku Inc'ye göre cihaz havayı koklayarak içinde neler olduğu size raporluyor.
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Henüz prototip aşamasında olan cihazın testleri geçmesi halinde havalimanı ve uçaklarda kullanılabileceği belirtiliyor.
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Ancak iki şirket bunun için bir tarih vermiş değil. Öte yandan farklı firmalar da çalışmalarını sürdürüyor.
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Corona virüs etkisi: Uçak yolculukları için yeni tasarım
Corona virüs etkisi ile geliştirilen bir başka proje ise Aviointeriors'tan gelmişti.
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İtalyan koltuk firması Aviointeriors salgın sonrası dönemde uçak yolculukları nasıl yapılacak sorusuna cevap aradığı tasarım çalışmasını yayınlamıştı.
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Aviointeriors’ın Instagram hesabından yayımladığı “Janus” koltuk tasarımında, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yolcular arasına cam bölmeler konduğu görülüyor
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Söz konusu tasarımda yan yana oturan yolcular ters yönlere bakacak şekilde yerleştiriliyor.
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Başka bir deyişle yolcular asla yüz yüze gelmeyecek şekilde seyahat ediyor.
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THY uçuş planını hazırladı
Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.
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Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.
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Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.
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Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.