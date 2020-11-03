İclal Aydın: Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum...

Sonra...

Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş...

Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda.

Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke... Birlikte dua ettik, birlikte ağladık. Birlikte umutlandık...

Yavrularımız cennettedir biliyorum.

Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu.

İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allahım..