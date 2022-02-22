İclal Aydın kimdir? Üç Kız Kardeş romanının yazarı İclal Aydın kitapları ve dizileri

İCLAL AYDIN KİMDİR?

İclal Aydın, 14 Elül 1971 tarihinde Nevşehir'de doğmuştur. Ortaokul ve lise yıllarını, yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçiren İclal Aydın, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü kazandı. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatroculuk yaptı. Çeşitli sosyal çalışmalara, kurslara katıldı.



1996 yılında tiyatroyu bırakarak Türkiye'ye döndü. 1997 yılında televizyona geçti. 1997 yılında Ayna grubunun "Ölünce Sevemezsem Seni" klibinde rol aldı. Rol aldığı Sıcak Saatler dizisi çok sevildi. HBB'de gündüz kuşağında, "2'den 4'e" adında, kadınlara yönelik bir program sundu. Bir süre Kanal D'de, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. Çeşitli dizilerde oynadı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Zirvedekiler; 2000 En İyi Sabah Programı Ödülü'nü aldı. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu. 2006-2008 yılları arasında Star TV'de yayınlanan İki Aile dizisinde Eda rolünü oynamıştır. 2012 yılında Kanal D'de yayımlanan Veda dizisinde Behice karakterini canlandırdı. 2014'te ise Arkadaşım Hoşgeldin adlı komedi programında konuk oyuncu oldu. Bunun ardından bir süre O Hayat Benim dizisinde rol aldı. İclal Aydın daha sonra Temmuz 2016'da Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan "İclal Aydın'la Yeniden" adlı programın sunuculuğunu yaptı ve program 39 bölüm sürdü. 2022 yılından itibaren Kanal D ekranlarında aynı isimli romanı olan Üç Kız Kardeş dizisinde rol alacak.



Dört kere evlenen Aydın'ın, Kemal Başbuğ'dan Zeynep Lal adında bir kızı vardır. Boşanmış olduğu üçüncü eşi ise Tuna Kiremitçi'dir.