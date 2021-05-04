İçişleri Bakanlığı'ndan marketlerle ilgili son dakika genelgesi... Artık bu ürünler satılamayacak.. Yasaklar 7 Mayıs'ta başlıyor
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'market tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların zorunlu ihtiyaçları dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğinin altı çizildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''Yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç'' dedi. Yasaklar 7 Mayıs'ta başlıyor, işte ayrıntılar...
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Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler açıklandı.
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Marketlerle ilgili düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yeni açıklama geldi. Çataklı, ''Bu süreç canlı bir süreç. Tam kapanma dönemindeki süreçte yaptığımız düzenlemeler, nelerin satılıp satılamayacağı, nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu. Gıda, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere belirledik. Bu dinamik süreç. Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler almamız gerekiyor. Marketler de yeni bir süreç. Yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç. Online satışlara gelince amacımız kalabalıkları bir araya getirmemek. Online alışverişlerle ilgili durum söz konusu değil'' dedi.
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Yeni alınan kararlarla birlikte, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
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BU ÜRÜNLER SATILMAYACAK!
7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Parfüm ve kozmetik ürünleri ise satılamayacak.
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Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
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SÜPERMARKET VE ZİNCİR MARKETLER DE UYACAK
Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek.
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Yeni alınan tüm kararlara, süpermarket ve zincir marketlerin de uymak zorunda olduğu vurgulandı.
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Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.
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Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.