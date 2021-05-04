İçişleri Bakanlığı'ndan marketlerle ilgili son dakika genelgesi... Artık bu ürünler satılamayacak.. Yasaklar 7 Mayıs'ta başlıyor

Marketlerle ilgili düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yeni açıklama geldi. Çataklı, ''Bu süreç canlı bir süreç. Tam kapanma dönemindeki süreçte yaptığımız düzenlemeler, nelerin satılıp satılamayacağı, nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu. Gıda, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere belirledik. Bu dinamik süreç. Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler almamız gerekiyor. Marketler de yeni bir süreç. Yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç. Online satışlara gelince amacımız kalabalıkları bir araya getirmemek. Online alışverişlerle ilgili durum söz konusu değil'' dedi.