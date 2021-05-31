İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı? İşte 1 Haziran sonrası normalleşme genelgesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme adımları hakkında bilgi verdi. En çok merak edilen konularda biri de İçişleri Bakanlığı genelgesi oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, en önemli konu başlıklarından biri olan hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı hakkında da önemli bilgiler verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı kademeli normalleşme adımlarına göre, alınan yeni kararları ilan etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını Kabine Toplantısı sonrası madde madde açıkladı. Yeni normalleşme kararlarına göre, Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak. Restoranlar ise sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Pazar günleri ise sadece paket servisi yapabilecek.
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Konuya dair İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayımlanmadı. Söz konusu genelgenin bu gece yarısı ya da sabaha karşı yayımlanması bekleniyor.