İçişleri Bakanlığı düğün genelgesi yayımladı! Denetim başlıyor!
Düğün ve düğün salonları genelgesi ile denetim için düğmeye basan İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde gerçekleşecek olan düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi tüm organizasyonların denetime tabi tutulacağını açıkladı. 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında düğün salonları ve diğer etkinlik alanlarında bu kurallara uymayan kişilere cezai işlem uygulanacağı bilgisi yer aldı. İşte, Koronavirüs kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği düğün ve düğün salonu genelgesi
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İçişleri Bakanlığı düğün, sünnet, nikah ve kına gibi organizasyonlar için genelge yayımladı. 7-8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan düğünler için denetimin gerçekleşeceğini duyuran bakanlık, bu denetimin valilikler tarafından planlanacağını ifade etti. İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 81 ile gönderilen düğün, sünnet, nikah ve kına gibi organizasyonlar için detaylı bilgiler
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, “Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi.
Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi.
Öte yandan yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumunda bulaşıcılığı çok yüksek olan Covid 19 salgınının yayılım hızını artırdığı ifade edildi.
Bu kapsamda;
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Genelgede, 7 Ağustos Cuma, 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günlerinde; düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü vb. organizasyonlarda denetimler yapılacağı belirtildi.Bu kapsamda; tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle alınan koranavirüs tedbirlerine bakılacak.
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Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik yapılacak denetimlerde, gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşların gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylıca kontrol edilecek.