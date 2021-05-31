İçinde yok yok! Görenleri şaşırtan ev satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattı

Star Wars hayranlarının hayallerindeki ev satışa çıktı. Ancak oldukça pahalı bir rakama. Teksas'ta satışa çıkan ev Darth Vader'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Darth Vader House olarak bilinen ev 4.3 milyon dolara satışa konuldu. Houston'ın West University Place alt bölümündeki ev görenleri Darth Vader benzerliğiyle şaşırtıyor. 7 bin metrekarelik alana sahip ev, 18 bin metrekarelik ise arsa üzerinde kuruldu. Bölgedeki ev değerleri 805.000 ile 2.7 milyon dolar arasında değişiyor.Bu yüzden de evin oldukça pahalı olduğu düşünülüyor. Ev 1992 yılında inşa edilmiş evde dört yatak odası, beş tam banyo ve dört arabalık bir garaj yer alıyor. Martha Turner Sotheby's International Realty tarafından hazırlanan liste, evin açık odaları, geniş dolapları, çok yönlü yaşam alanları ve devasa pencereleri de içeriyor.