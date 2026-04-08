İçinde ukde kalmıştı: 77 yaşında üniversite hayalini gerçekleştirdi | 'Öğrenciler bana 'dede' diyordu'

‘İÇİMDE HEP OKUMA HİSSİ VAR’

Kamu kurumlarındaki tecrübesini akademik bilgiyle taçlandıran İsmail Aslan, “1973 yılında işe girdim o zamanlar ilkokul mezunuydum. 1975 yılında ortaokulu bitirdim. 1985 yılında okuyarak Ticaret Meslek Lisesi’ni bitirdim, orada memurdum. Okumayı çok seviyorum, okuyanları da çok seviyorum. İçimde hep okuma hissi var, 1987 yılında kadar Akçaabat Ticaret Meslek Lisesi’nde memur olarak çalıştım. 1987 yılında da Ticaret Lisesi saymanlığına atandım. Sayman olarak 1995 yılına kadar da çalıştım. Görevimi başarıyla yürüttüm. Akçaabat Çok Programlı Lisesi’nde tayinim çıktı, orada da 2 yıl çalıştım ve 1997 yılında emekli oldum. Akçaabat ilçesinin 76 köyünün muhtarını ve tüm köylerini tanıyan biriyim. Yıllarca, Akçaabat nüfus müdürlüğünde, özel idarede, tapu ve mal müdürlüğünde ve ilçe tarımına bağlı kurumlarda geçici olarak görev yaptım. 20 sene önce nikah memurluğu da yaptım. Kıydığım hiçbir nikah bu zamana dek boşanmaya dönmemiştir” diye konuştu.