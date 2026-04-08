İçinde ukde kalmıştı: 77 yaşında üniversite hayalini gerçekleştirdi | 'Öğrenciler bana 'dede' diyordu'

‘SAĞ KOLUM AVUKAT, SOL KOLUM MUHASEBECİDİR’
İsmail Aslan, eğitime olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmediğini ifade ederek, “Küçüklüğümden beri ölenleri, evlenenleri yazarım. Hobi olarak yapıyordum. Babamda muhtardı, ondan da etkilendim. Okumayı ve yazmayı çok seviyorum o yüzden de yıllardır arzuhalcilik yapıyorum. Emekli olduktan sonra arzuhalcilik ofisimi açtım. Vatandaşların vekalet vererek yapılacak olan işlerinin takip ederim. Almanya’da, Samsun’da, İstanbul’da yaşayanlar buraya gelmeyerek vekalet gönderir ben de bütün işlerini hallederim. Cüzi bir miktar alarak geçiniyorum. İşimi severek yapıyorum ve çok memnunun. Vatandaş önce ‘Allah razı olsun’ desin, sonra da paramı versin. Beni de herkes sever. Unutkanlığımda yok. Ailenin en yaşlısı benim. Havadan geçen aklı alır, beynime yerleştiririm. Sağ kolum avukat, sol kolum muhasebecidir. 40 senedir bu işi yapıyorum. Bilgi dağarcıklarım yüklü” ifadelerini kullandı.