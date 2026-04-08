İçinde ukde kalmıştı: 77 yaşında üniversite hayalini gerçekleştirdi | 'Öğrenciler bana 'dede' diyordu'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 09:58

Trabzon’da arzuhalcilik yapan İsmail Aslan (77), öğrenme tutkusundan vazgeçmeyerek, sınava girip kazandığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü’nden mezun oldu. Ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamlayıp, gençlerle aynı sıraları paylaşarak üniversite hayaline ulaşan Aslan, “Havadan geçen aklı alır, beynime yerleştiririm. Sağ kolum avukat, sol kolum muhasebecidir” dedi.