ÜNKÂR ALADAĞ (MUSTAFA AVKIRAN) Aladağlar çiftliğinin sahibi, ailenin sarsılmaz otoriteye sahip reisidir. Kuralları sadece kıymetlisi Havva için geçerli değildir. Ne de olsa Havva hiçbir zaman onu mahcup edecek bir şey yapmamıştır. Ama Havva bir gün gelip “İrlandalı bir Adam’” aşık oldum” dediğinde, işte o günden sonra Hünkar’ın yapabileceklerini Hünkar bile bilmemektedir.