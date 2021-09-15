İçimizden Biri oyuncuları kimler? İçimizden Biri nerede çekiliyor? İşte konusu ve kadrosu
İçimizden Biri dizisi ekran macerasına başladı. İki farklı kültürde yaşamış bir çiftin öyküsünü anlatan İçimizdeki Biri gerek kadrosu gerekse konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, İçimizden Biri oyuncuları kimler? İçimizden Biri nerede çekiliyor? İşte konusu ve kadrosu...
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Ayrı dünyaların insanları olan Adam (Bora Akkaş) ile Havva'nın (Özge Yağız) aşk hikayesini anlatan İçimizden Biri'nin konusuna ve karakterlerine ilişkin detaylar ilk bölümde netleşti.
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Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.
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HAVVA ALADAĞ (ÖZGE YAĞIZ)
Ailenin en küçüğü, hacı babasının en kıymetlisi, akılı, başarılı Havva, bu zamana kadar ailesini hep gururlandırdı... Ama aşkın kapısından geçtiği an, her şey değişecekti. Çünkü o bir Ahmet’e Mehmet’e değil İrlandalı bir papazın oğluna aşık olmuştu.
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ADAM WİLLSON (BORA AKKAŞ)
Bu dünyaya neşe ve iyilik saçmak için gelen Adam; Marmaris’te doğmuş büyümüş bir İrlandalı’dır. Aşkından Adem’e dönen Adam, başına gelecekleri bilse yine de Havva’ya aşık olurdu. Çünkü Papaz olan babası ve koyu Katolik annesinden dinlediği cennet bile Havva’dan daha güzel değildi.
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ÜNKÂR ALADAĞ (MUSTAFA AVKIRAN)
Aladağlar çiftliğinin sahibi, ailenin sarsılmaz otoriteye sahip reisidir. Kuralları sadece kıymetlisi Havva için geçerli değildir. Ne de olsa Havva hiçbir zaman onu mahcup edecek bir şey yapmamıştır. Ama Havva bir gün gelip “İrlandalı bir Adam’” aşık oldum” dediğinde, işte o günden sonra Hünkar’ın yapabileceklerini Hünkar bile bilmemektedir.
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EVA WİLLSON (DERYA ALABORA)
Adam’ın annesi olan Eva, bir papaz eşi olarak Katolik camiada oldukça saygı gören bir kadındır. Eğilip bükülmez, lafını esirgemez, bu zamana kadar oğlunu ve kocasını yönetmekte hiç sorun yaşamamıştır. Ama oğullarının Havva’ya aşık olmasıyla bir yönetim zafiyeti yaşayacak ve ipleri eline almak için herşeyi yapacaktır.
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WİLLİAM WİLLSON (RENAN BİLEK)
Adam’ın babası, Katolik kilisesinin papazı olan William, tam bir Marmaris aşığıdır. Yumuşak başlı ve ılımlı bir aile babasıdır. Zaten Eva ile evliliğini sürdürebilmesinin başka yolu yoktur. Hoşgörü ve anlayış timsali bir adam olmasına rağmen oğlunun Müslüman bir kıza aşık olmasıyla hayatının en büyük sınavını verecektir.
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ADİLE ALADAĞ (BENİAN DÖNMEZ)
Kocası Hünkar’ın tam tersi yumuşak, ılımlı, saflık timsali bir kadındır, ailenin arabulucusudur. Adile, kızları arasında köprü olmaya çalışır, kızlarıyla babaları arasında barış sağlamaya çalışır, damatlarıyla kocası arasındaki huzuru inşa etmeye çalışır. Bu zamana kadar iyi idare etse de Adam’ın hayatlarına girişiyle Adile bile yetersiz kalacaktır.