İçimizdeki Biri oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İçimizdeki Biri dizisinin konusu ve karakterlerine dair bilgiler…
İçimizdeki Biri dizisi ekran macerasına başladı. İlk bölümde dizinin karakterleri ve konusuna dair detaylar belli oldu. İçimizdeki Biri, İrlandalı 'Adam' ile 'Havva'nın ailelerinin tüm karşı çıkışlarına rağmen imkânlı kılmaya çalıştıkları aşkları için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, İçimizdeki Biri oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte İçimizdeki Biri dizisinin konusu ve karakterlerine dair bilgiler…
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1
Çekimlerine Marmaris’te başlanan İçimizden Biri dizisinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek’e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Marmaris’te çekimleri devam eden İçimizden Biri dizisinin genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise başarılı isim Ersoy GÜLER üstleniyor.
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Show TV’nin Süreç Film imzalı merakla beklenen dizisi İçimizden Biri’nin başrol oyuncuları Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın uyumu göz dolduruyor. Yeni sezonun en merakla beklenen yapımları arasında yer alan dizinin genç yıldızları, özel çekimde bir araya geldi. İkili uyumları ve şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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İÇİMİZDEN BİRİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
12 Eylül 2021 tarihin ekran macerasına başlayan İçimizden Biri dizisi Muğla’nın Marmaris ilçesinde çekiliyor.
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İÇİMİZDEKİ BİRİ KONUSU
Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva’yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam, Havva’ya evlenme teklif eder fakat Havva’nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar’dan ötürü hayır der.