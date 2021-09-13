İçimizdeki Biri oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İçimizdeki Biri dizisinin konusu ve karakterlerine dair bilgiler…

İÇİMİZDEKİ BİRİ KONUSU Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva’yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam, Havva’ya evlenme teklif eder fakat Havva’nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar’dan ötürü hayır der.