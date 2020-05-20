İç hat ve dış hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri başlayacak mı? THY son dakika duyurdu

'Bunu bana bir hafta evvel sorsaydınız ben size muhtemelen 28 Mayıs gibi her şey iyi giderse başlayacağız. Haziran’ın hemen başında da dış hat uçuşlarımızı başlatacağız derdim. Ama ne oldu gidişat incelendi ve bakıldı iç hatlardaki yeni tarih 4 Haziran’a kaydı, dış hatlardaki yeni tarih de 10 Haziran’a kaydı. Dolayısıyla şimdi biz de tarifemizi güncelleyerek yeni tarihe adapte olmaya çalışıyoruz ama ben bilet alan tüm yolcularımıza şunu söylemek isterim hiç merak etmesinler aldıkları biletler geçerlidir. Ücretsiz bir şekilde 2021 yılının 31 Aralık’ına kadar ücretsiz değişiklik hakları var. Ücretsiz olarak tüm dünyada olduğu gibi biz de biletleri değiştireceğiz. Yolcularımız yeni tarihi belirleyip uçabilir.