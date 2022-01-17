İç hat uçuşlarda PCR testi isteniyor mu?... İşte alınan yeni karar

- Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

- Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),- Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,