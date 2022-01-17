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İç hat uçuşlarda PCR testi isteniyor mu?... İşte alınan yeni karar

#İç Hat Uçuşlarda PCR Testi#İç Hat Uçuşlarda PCR Testi Kaldırıldı Mı

İç hat uçuşlarda PCR testi zorunluluğu, Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir uygulanmaya devam ediyordu. İçişleri Bakanlığı Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu, son alınan kararlar çerçevesinde kaldırıldı. Konuyla ilgili 81 il valiliğine yazı gönderen İçişleri Bakanlığı, 15 Ocak 2021 itibariyle bu zorunluluğun uygulanmayacağını ifade etti. İşte, PCR zorunluluğu kaldırılan alanlar hakkında detaylı bilgiler

1/4İç hat uçuşlarda PCR testi isteniyor mu... İşte alınan yeni karar

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır." dedi.

2/481 İL VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERİLDİ

81 İL VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

3/4İç hat uçuşlarda PCR testi isteniyor mu... İşte alınan yeni karar

- Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,
- Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),- Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,
- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

4/4İç hat uçuşlarda PCR testi isteniyor mu... İşte alınan yeni karar

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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